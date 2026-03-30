新たな一面を開拓か。元モーニング娘。の田中れいなが3月27日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレ』」に生出演。シックなセットアップの衣装を、自ら「セクシーな女の人の服装」と表現する一幕があった。

【映像】田中れいなの美脚

番組中盤でのことだった。MCの安田大サーカス・クロちゃんが「今日の服もかわいい」と着目した。これに田中は「今日の服、かわいいんです、マジで！」と返答。「でも上からやけんな、このスタジオ」とカメラの位置について触れると、「ほら、上からの時はこうやってせんと」と左脚を大きく前に出し、後ろに傾きながらポーズを決めた。

これにクロちゃんが「よく分かんない！ジョジョみたいな独特なポーズやめてよ」と人気漫画の名を出してツッコミを入れる中、「脚短いけん、こうやって前に出せば出すほど…」と説明。そのまま脚の具合を微調整し、「ほら！これでいい感じのシルエットじゃない？どう？」とアピールした。続けて、「なんかええやろ？セクシーな女の人の服装」と自画自賛。「セットアップでーす！いぇい！」とカメラに向かって笑顔を見せると、ファンから「できる女っぽい」「絶対領域」「美脚」「脚長いよれいな」「れーなさんは何でもイケるけん」「可愛い！」などと多くのコメントが寄せられた。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）