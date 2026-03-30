3月29日、俳優の谷原章介がMCを務める日曜日の朝の情報番組『SUNDAYブレイク』（フジテレビ系）がスタートした。ただ、番組の “既視感” から幸先が不安視されているようだ。

各テレビ局は春の改編期を迎え、終了する番組、新しい番組が決まり、慌ただしい状況が続く。フジテレビは日曜日の朝、大きな “改革” に踏み切った。

「午前7時に放送されていたトーク番組『ボクらの時代』と7時半から放送されていた報道番組『日曜報道 THE PRIME』が3月末で終了し、谷原さんの『SUNDAYブレイク』が2時間の情報番組としてスタートしました。

谷原さんは平日朝の情報番組『サン! シャイン』でMCを務めたものの、3月27日で終了し、その2日後に新番組が始まるという、せわしないスケジュールになりました。初回は7時半からのスタートで、次回から2時間編成となります」（スポーツ紙記者）

『SUNDAYブレイク』は、メインキャスターの谷原、スペシャルキャスターのお笑いコンビ「オズワルド」の伊藤俊介、さらにフジテレビの鈴木唯アナウンサーの3人を中心に進行する。日曜日の新たな顔としてスタートを切ったが、放送後のXでは

《別の世界線でやってるめざましテレビ》

《フォントがめざまし8だな》

《めざましみたいな番組になっちゃったんだな》

など、困惑する声が聞かれていた。『めざましテレビ』が想起されたようだ。

「番組は桜の開花やエンターテインメントの話題、さらに谷原さんが朝から営業するラーメン店を訪れるグルメ企画などが多く、現役の国会議員を招く報道色の強い『日曜報道』とは対照的な内容でした。また、全体的に明るいスタジオのセットや映像で表示されるテロップが『めざましテレビ』と似た印象を受ける人もいたようです。

ただ、30日に発表された初回の平均世帯視聴率は2.3％（関東地区、ビデオリサーチ調べ、以下同）で、同時間帯の『サンデーモーニング』（TBS系）の12.5％、『シューイチ』（日本テレビ系）の8.7％に大きく水をあけられ、“低空発進” となりました」（芸能記者）

谷原は、2021年3月から2025年3月まで『めざまし8』、2025年3月から2026年3月27日まで『サン！シャイン』でMCを務めた。今回、日曜日の情報番組に起用され、“キャスター路線” に傾倒しつつある。

「爽やかなキャラクターからクセのある役まで幅広く演じ、俳優として評価されてきた谷原さんですが、平日の情報番組のMCを担当して以降は、連続ドラマの出演が激減しています。

キャスターの仕事は途切れませんが、2023年の『めざまし8』で小室瑛莉子アナウンサーがリュックを使っている話題で、『女性ってリュック背負うんですね』と発言するなど、谷原さんの発言はSNSをざわつかせることもしばしばでした。

そのため、SNSでは『俳優やってたころのほうが好感持てたな』という声もあがり、“本業” である俳優に集中してほしいと考える向きも少なくないのです」（同）

新番組は厳しい出だしとなったが、“日曜の顔” としてお茶の間に親しまれる番組になれるか。