お笑いコンビ・アンタッチャブルの柴田英嗣(50)が29日、自身のインスタグラムを更新し、俳優・小手伸也(52)と野間口徹(52)の“コンビ”を絶賛した。



【写真】小手もさることながら、野間口の激似ぶりがすごい！

小手と野間口は、28日に放送されたMBS・TBS系「サタプラ」に出演。人気企画の「うっかりファミリー」に“アンタッチャブル風”に登場し、スタジオをざわつかせていた。アンタッチャブル・山崎弘也(50)は「我々がやってきたんで」と説明。柴田が「我々じゃないです」とツッコみ笑わせた。柴田は「今回、私に似ているという野間口徹さんと、山崎さんに似ている小手伸也さんのＷ出演」と説明。まじまじと小手＆野間口のコンビを見ながら「若かりし頃の我々ですよね」とあらためて驚いていた。



柴田はインスタで、スタジオの大型モニターに映し出された小手＆野間口コンビの画像を指さすショットを掲載。「小手さん野間口さんによるアンタッチャブル ＃凄いクオリティーでやってきたな ＃名俳優さんにこんなことしてもらって感謝しかないです ＃この感謝2人に届け」とハッシュタグで感動をつづった。さらに「＃そしてまたやってもらおう ＃必ずやってもらおう そう心に誓った桜満開の今日」とコンビ同士の再会を期待していた。



（よろず～ニュース編集部）