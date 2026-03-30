

「日比谷音楽祭2026」出演者ラインナップ

日比谷音楽祭実行委員会は30日、5月30日・31日に開催する無料音楽イベント「日比谷音楽祭2026」の第3弾出演アーティスト14組を発表した。合わせて、運営資金を募るクラウドファンディングも同日より開始した。

第3弾出演アーティストとして発表されたのは、世代やジャンルを超えた14組。独自の世界観と唯一無二の歌声で幅広い世代を魅了し続ける「森山直太朗」、地元でのフェス主催なども行い、メジャーデビュー15周年イヤーを迎えているシンガーソングライター「高橋優」をはじめ、ボサノヴァ・シーンのパイオニアで幅広い世代の支持を得ている「小野リサ」、ゴスペラーズのメンバーとして活躍しながら、他アーティストへの楽曲提供やソロ活動でも活躍する「黒沢薫」、 日本のロックシーンを牽引し続ける、山田将司（THE BACK HORN）と村松 拓（Nothing's Carved In Stone）によるユニット「とまとくらぶ」らが登場。

さらに、これまでも日比谷音楽祭を盛り上げてきた「新妻聖子」に加え、世界を舞台に活躍し奇跡の調和を奏でるウクレレ奏者「RIO」や、TOKYO FM のラジオ番組『SCHOOL OF LOCK!』で新校長に就任したアンジェリーナ 1/3 のソロプロジェクト「ailly」、伝統を受け継ぎながら、箏の新たな魅力を追求する注目の箏奏者「LEO」、Z世代ウクレレプレイヤー「rena」といった若手アーティストが顔を揃え、日比谷音楽祭らしいボーダーレスなラインナップが実現した。今後も出演アーティストは増える予定。

2026年の大きな特徴は、会場の規模拡大だ。改修工事中の日比谷野外音楽堂に代わり、新たに東京国際フォーラム ホールAを会場に加える。日比谷公園から有楽町・丸の内エリアへと舞台を広げ、都心の街全体を音楽で包み込むダイナミックな祭典へと進化を図る。

チケット販売を行わない無料開催を継続するため、運営費は企業協賛や寄付、クラウドファンディングで賄われる。30日に開始したクラウドファンディングの目標金額は4000万円。返礼品にはオリジナルグッズのほか、今年から新設された「支援者限定のホールA公演事前抽選権」などが用意されている。

参加型企画として、音楽プロデューサーの武部聡志と亀田誠治の伴奏で歌唱できる「武亀セッションワークショップ」の開催も決定した。歌唱アドバイザーとして黒沢薫（ゴスペラーズ）らが参加し、選ばれた参加者は5月31日のステージに立つことができる。

実行委員長の亀田誠治は、30日21時より公式YouTubeチャンネルにて生配信を行い、発表アーティストへの想いなどを語る予定だ。

実行委員長 亀田誠治コメント

東京では桜が咲いています。

毎年、この時期になると２カ月後に迫る日比谷音楽祭の準備に夢中になって、ついつい咲き誇る桜の一番美しい姿を見逃してしまったりします。

アーティストとセットリストを決めたり、ワークショップの中身を考えたり、協賛企業様の熱意と思いに共鳴したり、クラウドファンディングのリターンのアイディアを出し合ったり…毎日が目まぐるしく過ぎていきます。が、その一方で、とてもクリエイティブでワクワクする時期でもあります。フリーでボーダーレスな音楽祭「日比谷音楽祭」の開催を一番楽しみにしているのは、何より僕自身なのかもしれません。

ふと、車のフロントガラス越しに見える今年の桜は、サクラ色の中にもいろんな彩りがあって、いつになく美しく感じます。このささやかな日常の感動を音楽で伝えていけるように、今年も日比谷音楽祭は、さまざまな創意工夫とチャレンジをしていきます！

まずは、日比谷音楽祭らしいボーダーレスで豪華な第 3 弾出演アーティスト発表です。これでandmore!ということはどこまで行くんだ！？続いて、みんなで作る音楽祭の大切なエンジンであるクラウドファンディングがいよいよスタートします。今年は改修工事中の日比谷野音の代わりに新しく加わった東京国際フォーラム（ホール A）の会場使用料がかかるため、目標金額を4000万円に設定しました。みんなの思いが集まればきっと達成できると信じています。魅力的なリターンも新しく用意したのでご支援よろしくお願いします！

さあ、5月30日（土）・31日（日）の本番まで、うれしいお知らせとサプライズをどんどんお届けします。みんなで一緒に「日比谷音楽祭 2026」を作り上げていきましょう。

出演

ailly、新しい学校のリーダーズ、ANJI、井上園子、大塚惇平、小野リサ、ORANGE RANGE(ACOUSTIC SET)、GAIA & Friends Session、《聞かせ屋。けいたろう》、菊池亮太、君島大空、KREVA、黒沢 薫、駒田早代、在日ファンク、The Music Park Orchestra、粋蓮、スーパー登山部、SOIL&"PIMP"SESSIONS、高橋 優、高松亜衣、武部聡志、DJ ダイノジ・大谷、十明、怒髪天アコースティックセッション、とまとくらぶ、新妻聖子、半崎美子、平井 秀明、ふみの、森山直太朗、YOYOKA、RIO、Rei、LEO、rena、Rol3ert、渡辺貞夫グループ 2026 and more...（50音順）