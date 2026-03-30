鈴木亮平、『リブート』最終回にコメント 「素晴らしいドラマをありがとう」と反響
俳優の鈴木亮平が29日、自身のXを更新。出演ドラマ『リブート』（TBS系）が最終回を迎え、思いをつづった。
【写真】素晴らしいドラマをありがとう！ 『リブート』最終回場面カット
29日の放送で最終回を迎えた『リブート』。本作は謎が謎を呼ぶ展開で、視聴者の間ではさまざまな考察が繰り広げられ、話題を集めていた。
投稿で鈴木は、「リブート最終回、ご視聴ありがとうございました。汚い世界にまみれても、絶望と裏切りに打ちのめされても、絶対に生きて家族のもとに戻る。強靭な意志を持つ早瀬陸という人を、尊敬する瞬間が何度もありました」とコメント。
さらに「私たちが出したそれぞれの家族の結末。皆さんには、どう受け取っていただけたでしょうか。早瀬家のリブートDAY 1。これからの早瀬家に、穏やかな毎日が訪れますように」と作品への思いをつづり、「皆様、3ヶ月間お付き合いいただき、本当にありがとうございました」と締めくくった。
視聴者からは「素晴らしいドラマをありがとうございました」「3ヶ月間最高の時間でした」「本当にお疲れ様でした」「それぞれの家族の結末心に沁みました」「既にリブートロスです」といった声が多数寄せられている。
引用：「鈴木亮平」X（＠ryoheiheisuzuki）
【写真】素晴らしいドラマをありがとう！ 『リブート』最終回場面カット
29日の放送で最終回を迎えた『リブート』。本作は謎が謎を呼ぶ展開で、視聴者の間ではさまざまな考察が繰り広げられ、話題を集めていた。
投稿で鈴木は、「リブート最終回、ご視聴ありがとうございました。汚い世界にまみれても、絶望と裏切りに打ちのめされても、絶対に生きて家族のもとに戻る。強靭な意志を持つ早瀬陸という人を、尊敬する瞬間が何度もありました」とコメント。
視聴者からは「素晴らしいドラマをありがとうございました」「3ヶ月間最高の時間でした」「本当にお疲れ様でした」「それぞれの家族の結末心に沁みました」「既にリブートロスです」といった声が多数寄せられている。
引用：「鈴木亮平」X（＠ryoheiheisuzuki）