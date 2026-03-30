「吉本の特級呪物」M-1王者の“ガチゲンカ”を暴露 他芸人も巻き込む事態に戦慄
お笑いコンビ・千鳥がMCを務める『チャンスの時間』（ABEMA）#355が29日放送。今回の#355では、芸人界に存在する“イジっていいのか分からない話”をお笑いコンビ・きしたかのの高野正成がジャッジする「第3回 高野正成の触ってはいけない柔らかい話」を実施した。
【写真】「吉本の特級呪物」と噂されるM-1王者
スタジオゲストに元AKB48でタレント・女優の柏木由紀を迎え、お笑いンビ・鬼越トマホーク、きしたかのの岸大将、三四郎の小宮浩信、ライスの関町知弘、お笑いトリオ・リンダカラー∞のDenが“イジっていいのか分からない”「柔らかい話」を持ち寄った。
鬼越トマホーク・金ちゃんは「吉本の特級呪物」と題し、お笑いコンビ・パンクブーブーの哲夫にまつわる「ガチ喧嘩」の最新事情を暴露。お笑いコンビ・ちょんまげラーメンのきむとのやり合いから始まった騒動について、YouTubeラジオでの共演を経て、事態は収束したかと思われたのものの「世に出てる動画は撮り直したもの」「1本目はあまりにガチ過ぎて、笑いにならなかった」「ナダル（コロコロチキチキペッパーズ）がその裏ビデオを持っている」と明かす。
さらに、動画の内容をラジオでしゃべったお笑いコンビ・サルゴリラの赤羽健壱に対して「連絡先を教えてくれと哲夫さんが言っている」と、他の芸人を巻き込む事態に発展していることを告白し、スタジオを戦慄させた。これに対し、高野は「イジった方がいいわけねぇだろ」「仲直りも本当のところはしてねぇよ」と絶叫し、「柔らかい」と判定を下していた。
『チャンスの時間』最新回はABEMAで見逃し配信中。
【写真】「吉本の特級呪物」と噂されるM-1王者
スタジオゲストに元AKB48でタレント・女優の柏木由紀を迎え、お笑いンビ・鬼越トマホーク、きしたかのの岸大将、三四郎の小宮浩信、ライスの関町知弘、お笑いトリオ・リンダカラー∞のDenが“イジっていいのか分からない”「柔らかい話」を持ち寄った。
さらに、動画の内容をラジオでしゃべったお笑いコンビ・サルゴリラの赤羽健壱に対して「連絡先を教えてくれと哲夫さんが言っている」と、他の芸人を巻き込む事態に発展していることを告白し、スタジオを戦慄させた。これに対し、高野は「イジった方がいいわけねぇだろ」「仲直りも本当のところはしてねぇよ」と絶叫し、「柔らかい」と判定を下していた。
『チャンスの時間』最新回はABEMAで見逃し配信中。