◆第７０回大阪杯・Ｇ１（４月５日、阪神競馬場・芝２０００メートル）＝３月３０日、栗東トレセン

京都記念７着のヨーホーレイク（牡８歳、栗東・友道康夫厩舎、父ディープインパクト）がＧ１初制覇へ虎視たんたんだ。３月２６日は新コンビの西村淳也騎手を背に、ＣＷコースでラインベック（９歳オープン）、ロードマンハイム（６歳２勝クラス）を大きく追走。直線で鞍上の手が激しく動くと反応良く加速し、６ハロン８０秒９―１１秒２で最先着を決めた。石橋助手は「しっかりとしまいの動きをつくってもらったので、だいぶバランスが整ってきました。コースでしっかりやると、わかりやすく上昇してきますね」と胸を張る。

昨年は後方から狭いスペースをこじ開けて、上がり最速タイ３３秒５の末脚で３着に食い込んだ。ここまで重賞は３勝。足りないのはＧ１のタイトルだけだ。「この２週間で目に見えて良くなっています。年齢、条件的にも勝負をかけていいと思いますし、もう一段階（状態を）上げられたら」と同助手は気合が入る。

先週の高松宮記念ではサトノレーヴ（７歳）、レッドモンレーヴ（７歳）、ウインカーネリアン（９歳）のベテラン勢が馬券圏内を独占。今週もベテラン馬が侮れない。