４人組バンド「Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ」の桜井和寿が２９日放送のテレビ朝日系「ＥＩＧＨＴ ＪＡＭ」（日曜・午後１１時１５分）に出演。自身の音楽について様々に語った。

作詞と作曲はどちらが先か聞かれると「メロディーや声のイメージというのは本当にふとした瞬間に出てきて。例えば湯船に浸かって『ハア〜』って声が出る、あれだと思うんですよ。声が出た瞬間のあれがメロディーだと思ってて」と話し出すと「うれしいことがあった時はきれいな声で響いてるメロディーだろうし、苦しかったな、疲れたなだったら、もう少しひずんだ声だろうし」と続けた。

その上で「メロディーが浮かぶというか、発したい声がメロディーになって浮かんでくるという…。そこで声の響きが一番最適な状態になるように言葉を乗せいくことが多いですね」と独自の曲作りを明かすと「（曲を）書こうと思うと、なんかロックがかかっちゃう。何も書こうと思わない時の方が曲は出てくる時の方が多い。本当にお風呂とかが多いです。携帯のボイスメモに全部入れて。歌詞は最近はデモを作る時に適当な言葉を発してみたり、それも面倒くさいから作っちゃえみたいな時もあります」と続けていた。