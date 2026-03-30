気象予報士の寺川奈津美さん（43）が30日、自身のSNSを更新。たんこぶができ、顔面が腫れ上がった姿を公開した。

おでこ、鼻筋に冷えピタを貼った姿をインスタグラムに投稿した寺川さん。「桜爛漫の中、まさかのダウンして点滴へ…」と書き始め、「熱ではなく、公園で滑り台を駆け上がった先の柵にゴン。見事なたんこぶ爆誕した43歳です。（数時間後にひいて喜ぶも、現在じわじわパンダ目に）」とたんこぶとともに腫れた顔面の様子なども公開した。

「一緒にいた高校時代からのママ友がたまたまお医者さんで、すぐに目や骨をチェック。対応がテキパキすぎて、かっこよすぎた」と振り返り、「一部始終を見ていた子どもたち。冷静に判断して人を助けるママ友と、はしゃぎすぎて顔面強打する私。“お医者さんってすごいね”としっかり共有。そしてもうひとつ。“ママみたいになるから気をつけて遊びなさい！”身をもって伝えた結果、きっと心に刻まれたはず…」と自虐した。

「しばらくは大人しく過ごします。みなさんもお気をつけて、楽しい春休みを」と呼びかけた。

寺川さんはNHK夜のニュース番組の気象情報などを担当した後、16年4月からフジテレビ系情報番組「直撃LIVEグッディ！」でお天気コーナーを担当。18年6月に一般男性と結婚し、長男、長女を育てる2児の母。