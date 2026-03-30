セルライトスパ・肥後裕之、ヒーゴーに改名「是ヒーゴー！！！」
お笑いコンビ・セルライトスパの肥後裕之が、30日放送のFM大阪『赤maru』の生放送内で「ヒーゴー」に改名することを発表した。
【写真】独創的なショット！セルライトスパ・肥後がヒーゴーへの改名伝える
自身のXでも「今日の赤maruで発表した通り、上京する4月1日から芸名を『肥後』から『ヒーゴー』に改名します！セルライトスパヒーゴーを愛してあげてください！是ヒーゴー！！！」と呼びかけた。
肥後裕之と大須賀健剛からなる同コンビは、2009年に結成。2016年には『第37回 ABCお笑いグランプリ』優勝、19年には、大須賀が『R-1ぐらんぷり』準優勝、25年には日本テレビ系「ダブルインパクト〜漫才&コント 二刀流No.1決定戦〜」決勝3位という成績を誇る。
【写真】独創的なショット！セルライトスパ・肥後がヒーゴーへの改名伝える
自身のXでも「今日の赤maruで発表した通り、上京する4月1日から芸名を『肥後』から『ヒーゴー』に改名します！セルライトスパヒーゴーを愛してあげてください！是ヒーゴー！！！」と呼びかけた。
肥後裕之と大須賀健剛からなる同コンビは、2009年に結成。2016年には『第37回 ABCお笑いグランプリ』優勝、19年には、大須賀が『R-1ぐらんぷり』準優勝、25年には日本テレビ系「ダブルインパクト〜漫才&コント 二刀流No.1決定戦〜」決勝3位という成績を誇る。