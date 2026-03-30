歌手の倖田來未（４３）が第２子を妊娠していることが３０日、分かった。公式サイトで明らかにした。

サイトでは「弊社所属アーティスト 倖田來未に関するご報告」と題して発表。妊娠を明かすとともに「現在は、母子ともに健やかに過ごしております」と報告。妊娠に伴い、今後についても言及し「本人とも協議を重ね、母子の健康と安全を最優先に考えた結果、２０２６年６月より予定しておりました全国ツアーの開催延期、および出演を予定しておりました各イベントへの出演を辞退させていただく運びとなりました」とした。

倖田は２０１１年１２月にロックバンド・ＢＡＣＫ−ＯＮのＫＥＮＪＩ０３と結婚。１２年７月に第１子男児を出産した。

以下は発表全文

平素は弊社所属アーティスト 倖田來未を温かく応援いただき、厚く御礼申し上げます。

この度、弊社所属の倖田來未が第二子を授かりましたことをご報告させていただきます。

現在は、母子ともに健やかに過ごしております。

今後の活動につきまして、本人とも協議を重ね、母子の健康と安全を最優先に考えた結果、２０２６年６月より予定しておりました全国ツアーの開催延期、および出演を予定しておりました各イベントへの出演を辞退させていただく運びとなりました。

公演を心待ちにしてくださっていたファンの皆様、ならびに関係者の皆様には多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますことを、深くお詫び申し上げます。