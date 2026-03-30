「The Story of Us」（milet Live at Nippon Budokan "Ray of Water"より）サムネイル写真

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　miletが、映像商品『milet Live at Nippon Budokan “Ray of Water”』を6月17日にリリースする。

（関連：【映像あり】milet、映像商品『milet Live at Nippon Budokan “Ray of Water”』より「The Story of Us」ライブ映像

　本作には、2月13日、14日に開催された日本武道館公演『Ray of Water』より、2月14日公演の全曲をノーカットで収録。活動再開後、初の大舞台となった本公演では、milet自身初となる“水”と“ダンス”を取り入れた新たな表現に挑戦した。milet本人が細部にまでこだわった繊細な演出と、天井まで昇る巨大なスクリーンが創り出すダイナミックな映像の組み合わさったステージが映像作品として蘇る。

　完全生産限定盤には、2月13日公演のみ披露された楽曲「レッドネオン」「Time Is On Our Side」をボーナストラックとして収録。さらに、ライブの舞台裏に迫るビハインド映像や、ライブフォトカード30枚、スタンドケースが封入されたボックス仕様となる。

　さらに、本日より本作の予約もスタート。対象の店舗／オンラインショップにて本作を購入すると、特典がプレゼントされる。なお、各種特典は数に限りがあり、なくなり次第終了となる。

　本作のリリースを記念し、本日18時より本編ラストに披露されたTVアニメ『葬送のフリーレン』第2期エンディングテーマ「The Story of Us」のライブ映像が、1曲まるごとYouTubeにて公開された。

（文＝リアルサウンド編集部）