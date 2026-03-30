「OPPO Find X9」がiPhoneとAirDropでの送受信に対応

オウガ・ジャパンは30日、同社のAndroidスマートフォン「OPPO Find X9」で、iPhone/iPadとのファイル共有がワンタッチでできるようになったと発表した。OPPO端末のQuick ShareがiOS/iPadOSのAirDropに対応する形で、追加アプリ不要でファイル共有できる。

同機能は、「ColorOS 15」から新たに追加された「iPhoneまたはPCで共有」機能によるもの。本稿執筆時点でOPPO端末では「OPPO Find X9」のみ対象で、最新版のソフトウェアにアップデートすることで利用できる。

利用するには、受信する端末のAirDropまたはQuick Shareを有効にし、対象を「全ての人（10分間のみ）」に設定。あとは、送信する端末でファイルをAirdropまたはQuick Shareを選択し、受信先の端末を選択するだけで送信できる。

なお、それ以外のOPPO端末でも、iPhone/iPadに「O+ Connect」アプリをダウンロードすれば、Bluetooth経由でファイルを送受信できる。