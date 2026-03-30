「OPPO Find X9」がiPhoneと“AirDropでの送受信”に対応
「OPPO Find X9」がiPhoneとAirDropでの送受信に対応
オウガ・ジャパンは30日、同社のAndroidスマートフォン「OPPO Find X9」で、iPhone/iPadとのファイル共有がワンタッチでできるようになったと発表した。OPPO端末のQuick ShareがiOS/iPadOSのAirDropに対応する形で、追加アプリ不要でファイル共有できる。
同機能は、「ColorOS 15」から新たに追加された「iPhoneまたはPCで共有」機能によるもの。本稿執筆時点でOPPO端末では「OPPO Find X9」のみ対象で、最新版のソフトウェアにアップデートすることで利用できる。
利用するには、受信する端末のAirDropまたはQuick Shareを有効にし、対象を「全ての人（10分間のみ）」に設定。あとは、送信する端末でファイルをAirdropまたはQuick Shareを選択し、受信先の端末を選択するだけで送信できる。
なお、それ以外のOPPO端末でも、iPhone/iPadに「O+ Connect」アプリをダウンロードすれば、Bluetooth経由でファイルを送受信できる。
OPPO Find X9がついにAirDropに対応！🎉- OPPO Japan (@OPPOJapan) March 30, 2026
Quick Shareを使って、iOSデバイスとかんたんにデータ共有が可能になりました🚀
追加アプリのインストールは不要です！#FindX9 #AirDrop
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