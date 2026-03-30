4月から、自転車に“青切符”が導入されます。

【写真を見る】自転車の青切符 “歩道走行”は全てアウト? 例外は? 4月開始前に知っておくべきルール 違反対象は113項目

自転車で交通違反すると、これまでは「指導警告」と「赤切符」でした。赤切符は、重大な違反があると刑事手続きがされ、罰金が科されます。4月1日からは、この赤切符の手前に青切符を導入することで、16歳以上の悪質な違反があった場合は、反則金を払えば赤切符の手続きを免除するというものです。

何が青切符の対象に？主な6項目

青切符対象の違反は113項目ありますが、そのうち主な6つを見ていきます（警察庁HPより）。





自転車の青切符 厳しくなった背景は？

・ながら運転：1万2000円・遮断踏切立ち入り：7000円・逆走や歩道走行：6000円・信号無視：6000円・一時不停止：5000円・二人乗り：3000円

なぜ、こんなに厳しくするのか？



愛知県警の交通指導課によると、「交通事故の中で自転車の事故の割合が増えている。自転車側が違反した結果の事故が多い。青切符導入で、悲惨な事故を防ぐのが目的」ということです。

自転車事故の実態をデータで見てみます。



警察庁によると、自転車事故件数は2005年は18万3993件。そこから年々下がってきていて、2024年には6万7531件と減っています。しかし、交通事故全体に占める自転車事故の割合は増加。自転車の死亡事故・重傷事故の違反割合は、自転車側が違反していた事故が75%あるということです。

「歩道走行」は全て青切符？

では、歩道走行をした場合、直ちに青切符となるのか？



愛知県警によると、単に歩道走行している場合は、これまで通り「指導警告」。ただ、交通事故に繋がる危険な歩道走行、スピードの出し過ぎや並走などは、青切符の対象となります。歩行者や他の車にとって危険性が高い違反は、検挙の対象になるということなんです。

しかし、歩道走行の青切符導入に対して、厳しすぎるのではないかという専門家の声も…



道路交通法に詳しい高山俊吉弁護士からは、「日本は自動車専用道路が少ないのに、自転車が約7000万台もある。歩道走行の反則金は現実に即していない」との意見も。

歩道走行の例外も…

ただ、歩道を走行できる例外もあります。



・自転車通行可の標識がある歩道

・13歳未満70歳以上の方や、一定の身体障害がある場合

・工事や駐車車両で車道の左側通行ができない

・著しく自動車の交通量が多い

・車道の幅が狭い

・通行すると事故の危険がある



上記のような場合は、歩道走行が許されます。ただし、歩道を自転車で走る場合は徐行しなければなりません。因みに、歩道は双方向通行可なので、逆走というものはありません。

中高生の自転車事故 登下校時が最多

青切符導入後の課題について、高山弁護士は「警察には自転車事故が減ったのかなど、青切符導入の効果をしっかり検証してほしい。そして、自治体には自転車専用道路など環境整備を進めてほしい」と話しています。

また、中高生が交通事故に巻き込まれる死傷事故は、どういう状況が多いのか？



警察庁によると、中高校生の死傷事故は徒歩や家族と一緒に車に乗っていたりする時よりも、圧倒的に自転車が多くなっています。しかも、登下校中が最多で、さらに細かく見ていくと、中学生も高校生も1年生が一番多いということです。



春から新しく中学生・高校生になる方は、特に注意してもらいたいと思います。