アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃が始まって1か月が過ぎましたが、まだ終わりは見えていません。原油の安定供給に不安が広がる中、名古屋市営バスの燃料の入札が3月、不調となったことがわかりました。

【写真を見る】イラン情勢の影響は名古屋の市バスにも… 軽油入札が不調で業者決まらず ｢ある程度のストックはある｣

名古屋市交通局によりますと、市内約1000台の市バスの燃料は軽油で、入札は年に4回行い、3か月分の調達業者を決定します。



3月23日、4月から6月までの3か月分の入札を行いましたが、業者が決まりませんでした。入札には2社が参加。1社が辞退し、もう1社は示した価格が市の予定価格を上回ったということです。

名古屋市｢ストックある｣とした上で…調達方法を検討したい

市バスの給油は各営業所にある地下タンクから行うため、名古屋市は「ある程度のストックはある」とした上で、交通局は随意契約に変更することを含め、軽油の調達方法を検討したいとしています。



直近では、去年4月から6月分の軽油の入札が同じく不調に終わり、随意契約に切り替えた実績があります。