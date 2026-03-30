31日は雨風強まり 横なぐりの雨のところも、次の晴れはいつ？【これからの天気(3月30日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
31日(火)は、各地でまとまった雨が降りそうです。
◆警報・注意報
現在、上・中・下越の広い範囲に融雪注意報とナダレ注意報が出ています。
◆3月31日(火)の天気
・上越地方
断続的に雨が降るでしょう。
ただ、日差しが少ないわりに気温が高く、日中は20℃を超えるところが多くなりそうです。
・中越地方
雨が降ったりやんだりの一日で、傘が手放せないでしょう。
最高気温は17～18℃の予想で、今日よりやや低くなりそうです。
・長岡市と三条市周辺
夜にかけて雨が降り、所々で雨脚が強まるでしょう。
最高気温は今日より4℃くらい下がりますが、それでも4月下旬並みになりそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
下越は、朝晩を中心に雨が強まるでしょう。
佐渡では、午後は活発な雨雲がかかり本降りの雨となりそうです。
・下越：村上市から聖籠町
強弱を繰り返しながら雨が降り続くでしょう。
最高気温は16℃前後の予想で、今日より7℃くらい低くなりそうです。
◆風と波
上・中・下越で風が強まる時間があるでしょう。
波は、上・中越でのち1m、下越でのち1.5m、佐渡でのち2mの予想です。
◆花粉情報
31日(火)は、雨の影響で花粉の飛散が抑えられる見込みです。
◆週間予報
4月1日(水)は、午後は各地で雨が降り所々で雨脚が強まるでしょう。
4月2日(木)も雨の降りやすい状態が続きますが、4月3日(金)はようやく晴れ間が出る見込みです。
最高気温は、平年よりも高い日が多くなりそうです。
31日(火)は、雨風ともに強まるところがありそうです。横なぐりの雨に注意ください。
31日(火)は、各地でまとまった雨が降りそうです。
◆警報・注意報
現在、上・中・下越の広い範囲に融雪注意報とナダレ注意報が出ています。
◆3月31日(火)の天気
・上越地方
断続的に雨が降るでしょう。
ただ、日差しが少ないわりに気温が高く、日中は20℃を超えるところが多くなりそうです。
・中越地方
雨が降ったりやんだりの一日で、傘が手放せないでしょう。
最高気温は17～18℃の予想で、今日よりやや低くなりそうです。
・長岡市と三条市周辺
夜にかけて雨が降り、所々で雨脚が強まるでしょう。
最高気温は今日より4℃くらい下がりますが、それでも4月下旬並みになりそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
下越は、朝晩を中心に雨が強まるでしょう。
佐渡では、午後は活発な雨雲がかかり本降りの雨となりそうです。
・下越：村上市から聖籠町
強弱を繰り返しながら雨が降り続くでしょう。
最高気温は16℃前後の予想で、今日より7℃くらい低くなりそうです。
◆風と波
上・中・下越で風が強まる時間があるでしょう。
波は、上・中越でのち1m、下越でのち1.5m、佐渡でのち2mの予想です。
◆花粉情報
31日(火)は、雨の影響で花粉の飛散が抑えられる見込みです。
◆週間予報
4月1日(水)は、午後は各地で雨が降り所々で雨脚が強まるでしょう。
4月2日(木)も雨の降りやすい状態が続きますが、4月3日(金)はようやく晴れ間が出る見込みです。
最高気温は、平年よりも高い日が多くなりそうです。
31日(火)は、雨風ともに強まるところがありそうです。横なぐりの雨に注意ください。