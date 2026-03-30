これからの気象情報です。

31日(火)は、各地でまとまった雨が降りそうです。



◆警報・注意報

現在、上・中・下越の広い範囲に融雪注意報とナダレ注意報が出ています。



◆3月31日(火)の天気

・上越地方

断続的に雨が降るでしょう。

ただ、日差しが少ないわりに気温が高く、日中は20℃を超えるところが多くなりそうです。



・中越地方

雨が降ったりやんだりの一日で、傘が手放せないでしょう。

最高気温は17～18℃の予想で、今日よりやや低くなりそうです。



・長岡市と三条市周辺

夜にかけて雨が降り、所々で雨脚が強まるでしょう。

最高気温は今日より4℃くらい下がりますが、それでも4月下旬並みになりそうです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

下越は、朝晩を中心に雨が強まるでしょう。

佐渡では、午後は活発な雨雲がかかり本降りの雨となりそうです。



・下越：村上市から聖籠町

強弱を繰り返しながら雨が降り続くでしょう。

最高気温は16℃前後の予想で、今日より7℃くらい低くなりそうです。



◆風と波

上・中・下越で風が強まる時間があるでしょう。

波は、上・中越でのち1m、下越でのち1.5m、佐渡でのち2mの予想です。



◆花粉情報

31日(火)は、雨の影響で花粉の飛散が抑えられる見込みです。



◆週間予報

4月1日(水)は、午後は各地で雨が降り所々で雨脚が強まるでしょう。

4月2日(木)も雨の降りやすい状態が続きますが、4月3日(金)はようやく晴れ間が出る見込みです。

最高気温は、平年よりも高い日が多くなりそうです。



31日(火)は、雨風ともに強まるところがありそうです。横なぐりの雨に注意ください。