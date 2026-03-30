国内最大級のファッションイベント『東京ガールズコレクション(TGC)』が2026年7月に新潟で初めて開催されることが発表されました。30日に開かれた記者発表会にはタレントの村重杏奈さんが出席し、TGCの魅力を語りました。



■村重杏奈さん

「新潟に降り立った瞬間に、新潟こんなにおしゃれなんだってまずびっくりしました。(Q.頻繁に新潟に来ないと変化に追いつけない？)村重のようですね、半年に1回キャラ変しますからね。新潟もですか？」



7月に新潟で初めて開催される『TGC NIIGATA 2026』。記者発表会にはタレントの村重杏奈さんが登場しました。



■村重杏奈さん

「TGC見ておけば、来年のトレンドがわかる。すべてにおいて最先端なのがTGC。私、TGC大好きです。」



『東京ガールズコレクション』は、モデルやタレント・アーティストなどが一堂に会する国内最大級のファッションイベントで、東京だけでなく富山や香川などの地方都市でも開催されています。





今回のテーマは『SHINING NEXT』。

自然や食・文化といった新潟の魅力と最先端のファッションやエンターテインメントを掛け合わせ、新たな価値の創出を目指すとしています。会見では出演者の第1弾も発表され、村重さんのほか、なえなのさんや長浜広奈さんなど人気のモデルらが参加する予定です。



さらに、今回は『市民モデルオーディション』も実施されます。新潟市に在住で通勤・通学する小学1年生以上を対象に選ばれた人は、本番のステージに出演できるということです。また、LDH所属のアーティストと新潟の高校生がコラボするダンスを通じた地方創生プロジェクトも行われる予定です。



■花角英世知事

「なかに住んでいる我々新潟県民が、意外と新潟の魅力を感じていない。あらためて新潟に対する愛着や誇りにつながるといい。」



主催者によりますと、2025年に香川県で開かれたTGCでは約9800人が来場し、配信を含めた視聴者は約110万人にのぼりました。経済波及効果は約3億円とされていて、新潟でもその効果が期待されます。



『TGC NIIGATA 2026』は7月18日に朱鷺メッセで開催され、チケットは4月2日から先行販売が始まります。