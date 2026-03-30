介護現場の魅力を語り、やりがいを発信します。

ケア事業を盛り上げようと、長崎市でプレゼン大会が開かれました。

介護現場で働く職員が、日々の体験をもとに、やりがいや魅力を伝えるプレゼン大会「Care Hero‘s 2025」。

2月に長崎市で開かれ、会場では同業者など 約100人が、プレゼンターの話に耳を傾けました。

（県福祉保健部 長寿社会課 中村 直輝 課長）

「介護の現場が、どれだけ働きやすい職場になるかが重要。その上での魅力発信だと思うので、積極的に支援を行って、介護の世界を作り上げていきたい」

大賞となる “ベストヒーロー賞” に選ばれたのは、対馬市で働く 俵 大典さんです。

『島だからこそできる、福祉のカタチ』として、過疎が進む離島地域ならではの取り組みを紹介しました。

（特別養護老人ホーム いづはらⅡ 俵 大典さん）

「地域も巻き込みながら そこの高齢者を支える、そんなモデル事業ができればと思って、今も取り組んでいる最中。本当に様々な形でアプローチすることができる。これが介護の一番の魅力だなと」

主催した県は、今後も介護現場の環境改善や人材確保につなげていきたいとしています。