３０代男性が注目すべきは「ビール腹」より「脚のやせ細り」　タニタのデータが示す体形変化の意外な正体

ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやまが、タニタとコラボレーションして開発した「ｉ‐Ｓｕｉｔ ＳＵＰＰＯＲＴＥＤ ＢＹ ＴＡＮＩＴＡ（アイスーツ サポーテッド バイ タニタ）」の累計販売数が５万着を突破した（２０２６年１月現在）。

また両社が持つ「スーツサイズのデータ」と「体組成の統計データ」を組み合わせて分析した結果、ビジネスパーソンが加齢とともに直面する「体形変化の傾向とその一因となる体のサイクル」がわかった。

浮き彫りになったのは、２０代から４０代の男性ビジネスパーソンが気になるお腹周りの変化の背後にある「脚の筋肉量」の変化。体形維持と健康づくりには、下肢の筋肉量の維持を意識しながら日常生活で活動量を増やし、トレーニングすることが重要だという。春の健康診断シーズン前に、体形変化の傾向と体のサイクルとともに、効率的に健康づくりをする方法、それを支えるウエアについて紹介する。

■体形変化の傾向と悩み 年を重ねる中で現れる「ビール腹」と、脂肪の付き方の変化

スーツのウエストがきつくなる―。加齢とともに、多くの男性がこの悩みに直面する。はるやまのスーツ購買データを見ると、１０代・２０代ではスリムな「Ｙ体」「Ａ体」が主流だが、３０代を境にウエストにゆとりのある「ＡＢ体」への移行が顕著に。この悩みとスーツ型の変化を裏付けるように、タニタが持つデータでも、２０代から３０代にかけてＢＭＩが急上昇する傾向が見られる。

さらに脂肪率を部位ごと（脚・体幹部・腕）に分けて年代による変化を見ると、２０代までは全部位で大きな差はなく、低く留まっているが、３０代以降はお腹周りの脂肪率が抜きんでて高くなるとともに、腕や脚などを含めた全部位で高くなる傾向がある。

特に５０代以上では、体幹部の脂肪率が突出して高まる。脂肪のつき方の変化は「ビール腹」と呼ばれるウエストの肥大をはじめ、首回りや背中のラインの厚み、腰回りのシルエットにも影響を及ぼし、全体的に「丸み」を帯びた体形へと移行させる。多くの男性が経験する「以前のようにはスーツをスマートに着こなせなくなった」と感じる要因だ。

■見落とされがちな「脚のやせ細り」が、体形変化を加速させる

注目すべきポイントは、お腹周りを中心とした脂肪の増加の背後で進行している「脚（下肢）の筋肉量」の減少。タニタが持つデータでは、加齢に伴い筋肉量は全部位（脚・体幹部・腕）で低下するが、特に脚が顕著で、体幹部の筋肉量変化の約２倍のスピードで失われる。これは、年を取るにつれて、外出が少なくなる他、日常の動作が効率化されて身体活動量が低下するためだと考えられる。

加齢に伴う体形変化の中で「今の体形を維持したい」「理想の体形に近づきたい」という場合、カギとなるのは「脚の筋肉量」。筋肉量が多い体は基礎代謝量が高く、運動をしなくても多くのエネルギーを消費する。脚（下肢）の筋肉は全身の筋肉の約６割から７割を占めており、加齢により脚の筋肉が減ることで、総消費エネルギー量が大きく低下。例えば、同じ体重７０キロでも、筋肉量が５９キロと４６キロの人では、１日の基礎代謝量には「約３４５キロカロリー（おにぎり約２個分）」もの差が生じるという。つまり、脚の筋肉維持を怠ることが、結果として脂肪の蓄積しやすい体質を招き、体形変化を加速させる要因となる。

■通勤・オフィスのジム化に「ｉ‐Ｓｕｉｔ ＳＵＰＰＯＲＴＥＤ ＢＹ ＴＡＮＩＴＡ」

体形を維持するカギは、筋肉量を維持する「筋力トレーニング」と脂肪を燃やす「有酸素運動」の両立にある。忙しいビジネスパーソンが手軽に取り入れられ、長期的に継続しやすいのが、通勤やオフィスでの日常動作を運動に変える「通勤・オフィスのジム化」。

はるやまとタニタがコラボレーションして開発した「ｉ‐Ｓｕｉｔ ＳＵＰＰＯＲＴＥＤ ＢＹ ＴＡＮＩＴＡ」は３６０度ストレッチ素材と独自の型紙を採用することで、体の可動域が広がり、従来のスーツよりも動きやすく、歩きやすいことが特徴。歩幅が大きくなるとともに歩行スピードが向上するので、通勤時や外出時に効率的にウオーキングができる。また、スーツ特有の突っ張り感が少ないため、仕事の隙間時間にスーツのまま気兼ねなくスクワットなどの筋トレに取り組みやすくなり、ビジネスパーソンの「ちりつも消費」と「プチ筋トレ」をファッションの面からサポートする。