◇MLB ブリュワーズ9-7ホワイトソックス(日本時間30日アメリカンファミリー・フィールド)

ホワイトソックスは村上宗隆選手がデビューから3戦連続ホームランを放ちますが、終盤にリリーフが崩れ逆転負け。昨季MLB最高勝率を記録したブリュワーズに開幕3連敗を喫しました。

初回、コルソン・モンゴメリー選手の満塁ホームランが飛び出すなど、4点を先取。2回には村上選手がインコース低めのカットボールをとらえ、ライトへの一発。開幕戦のメジャーデビューから3試合連続のアーチとなりました。

その後、3回にも1点を加え、ブリュワーズ先発のブランドン・スプロート投手を7失点KO。試合を優位に進めます。

ところが7-3で迎えた8回は、左腕のクリス・マーフィ投手が1点を返され満塁の場面で降板すると、あとを受けたセランソニー・ドミンゲス投手はクリスチャン・イエリチ選手に3ランを浴びるなど、一挙6失点で大逆転負け。3連戦は投手陣が「29失点」と打ち込まれました。

ホワイトソックスは、昨季60勝102敗でア・リーグ中地区2年連続の最下位。また2024年には20世紀以降のメジャーワーストとなる121敗を記録するなど、3年連続で100敗中。昨季の得点数メジャーワースト2位、チーム防御率はリーグワースト5位と投打に課題がありますが、この日はスタメン野手7人が20代で、満塁弾のモンゴメリー選手は2年目と若い選手も多く再建真っただ中です。

初勝利目前からの敗戦に村上選手は「勝ちきれる試合を落としてしまったということは、すごく悔しい」と悔しい表情をみせつつ、次戦はマイアミでのマーリンズ戦へ「ただ、また明日マイアミに移動して試合があるので、切り替えて頑張りたいなと思います」と力を込めました。