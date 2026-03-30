卓球「２０２６ＩＴＴＦ男女ワールドカップ」が開幕。ＪＡ全農は、中国・マカオで開催される「２０２６ＩＴＴＦ男女ワールドカップ」（３０日〜４月５日）に出場する卓球日本代表を「ニッポンの食」で応援する。

全農は、選手が海外でも普段通りのパフォーマンスができるよう「ニッポンの食」を提供。今回提供した商品は全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」に掲載されている商品を中心に、パックごはん、フリーズドライのみそ汁、ご飯のおともや全農の商品ブランド「ニッポンエール」のドライフルーツなど。

今回のサポートを受けて早田ひな（日本生命）は「海外には無い、ナスなどのおみそ汁が飲めるので、ごはんと一緒に朝食で使う事が多いです。良い試合ができるよう頑張りますので、応援お願いいたします！」とコメントした。

同大会は世界各国のトップ選手が出場するビッグイベントで、昨年の大会では女子シングルスで伊藤美誠（スターツ）が３位に輝いた。今回も「ニッポンの食」をパワーに変えて、大舞台に挑む。

【今回提供した「ニッポンの食」提供食材一覧】

・農協ごはん（パックごはん）

・農協ごはん 発芽玄米ごはん（パックごはん）

・“ニッポンエール”畑から生まれたたまご スクランブルタイプ

・“ニッポンエール”畑から生まれたたまご たまごサラダタイプ

・フリーズドライみそ汁・スープ各種

・しおふき昆布

・卓上味付のり

・即席みそ汁（あわせみそ）

・インスタントごはん

・国産もち麦ごはん

・防災食（五目ごはん・カレーごはん・和風きのこごはん）

・梅干し（紀州南高梅 まろの梅、はちみつ梅）

・“ニッポンエール”国産紅はるかの干し芋

・“ニッポンエール”ドライフルーツ（各種）