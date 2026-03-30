（若狭敬一アナウンサー）

リニア計画はなぜもめたのか、どう議論してきたのかまとめます。

【写真を見る】リニア工事 開業“2036年以降”とされる理由は難工事の｢南アルプスのトンネル工事｣ なぜもめた？どう議論？

（大石邦彦アンカーマン）

本来であれば来年2027年に、東京～名古屋間がリニアで結ばれて、わずか40分で行き来できたわけですよね。それができなくなったのはなぜなのか。

今から12年前の2014年に、国が品川と名古屋間の工事計画を認めました。しかし2017年に当時の静岡県知事 川勝平太さんが、大井川の水に影響が出るとの懸念から「静岡県下の工事を考え直せ」と猛反発。





どのように解決してきたのか

この発言を契機に、静岡工区が着工できなくなり今に至りますが、2024年に動きがありました。JR東海は2027年の開業を断念。しかしこの年、静岡県の知事が川勝さんから現在の鈴木康友さんに交代、補償や対策の議論が加速しはじめました。こうした中、先週、JR東海が示した対策案を静岡県が了承し、年内の着工が見えてきたというわけです。

（柳沢彩美アナウンサー）

JR東海はどのような補償や対策を示したのでしょうか。



（大石）

まず補償については大井川の水資源には導水路や、ダムの取水などを駆使して影響を回避するのが大前提。ただ影響が出た場合、JR東海は…

●適切な措置を講じる

●自治体の費用負担を補償する

●補償の請求期限や限度は定めない



これらについてJR東海と静岡県が合意しました。

そして対策についてです。JR東海と静岡県は水資源やトンネル工事で発生する土の置き場、生物多様性について議論してきました。自然環境に影響を与えた場合は、同等以上に回復させる対策など28項目を提示して、静岡県が了承したということです。

しかし、この静岡工区のほかにも地盤沈下の問題は解決していませんし、今後の工事費用の高騰も織り込み済みで試算していますが、中東情勢の影響なども考えられますから、課題はまだまだ山積みです。

“開業が10年先”という大きな理由は

（柳沢）

年内着工の可能性が見えてきたのに、なぜ開業は10年も先なのでしょうか。



（大石）

その理由は、とにかく難しいと言われる「南アルプスのトンネル工事」なんです。静岡県のほか山梨県、長野県にまたがっている、長さは約25キロ、地表からの深さ1400メートルに作るトンネルなんです。この長さ、深さが、国内に前例のない規模ということで、非常に難工事が予想され、着工から10年はかかるのではと言われています。



JR東海が“2036年以降の開業”としているのはこのためです。

このまま計画は順調に進むのかどうか。今後はJR東海が静岡県の地元住民に説明した上で、着工の最終判断をするということです。