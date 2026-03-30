バレーボール女子の佐藤淑乃（ＮＥＣ）は、海外でさらなるレベルアップを目指す構えだ。

筑波大３年時に日本代表へ初選出されると、２０２２年ネーションズリーグ（ＶＮＬ）で代表デビューを果たした。２４年パリ五輪の代表入りは逃すも、２４〜２５年シーズンに始まったＳＶリーグではＮＥＣの主力として活躍し、最優秀新人賞＆ベスト６を受賞。２５年ＶＮＬ、世界選手権では４強入りに大きく貢献した。

その佐藤が３０日、来季からイタリア１部ミラノに移籍すると所属先が発表。「自分のバレーボール人生の中の１つの目標である『海外挑戦』を出来ることをとても楽しみにしています。そして、海外移籍を決められたのはチームメイトやスタッフ、いつも応援してくれているファンのみなさん、家族が居たからだと強く感じています。これからもたくさんの方々への感謝の気持ちを大切にし、自分自身の成長に向き合って精進してまいりますので、応援よろしくお願いいたします」とコメントを寄せた。

２０２８年ロサンゼルス五輪を見据える上で、かねて海外でのプレーを熱望していた佐藤。以前のインタビューでは「ロス五輪までに（海外チームへ）行きたいなと考えている。イタリア、トルコだったり、世界のトップレベルでプレーしたい。ロス五輪までの時間はバレーのために、スケジュールがキツキツでも頑張り続けないといけない」などと語っていた。

また同所属先の和田由紀子はイタリア１部ブスト・アルシーツィオへ移籍することが決定。「新たな挑戦をするにあたり背中を押してくださった方々に感謝しさらに成長できるように頑張ります。これからも応援よろしくお願いします」と決意した。