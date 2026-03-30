1990年代の"月9"を語る上で欠かせない存在、「101回目のプロポーズ」。浅野温子と武田鉄矢がダブル主演を務めた同作は、誰もが認める才色兼備のヒロインと冴えない中年男性の純愛が話題を呼び、最終回では驚異の視聴率を記録したヒット作。「ボクは死にましぇん！」というセリフで知られるあのシーンは、放送から約35年もの時を経た今も多くの人に知られる名場面だ。

武田鉄矢が"99回失恋した男"を演じた名作ラブストーリー

冴えないサラリーマンの星野達郎(武田)はこれまで99回もお見合いを断られているものの、結婚したくて仕方がない42歳。そうして迎えた100回目のお見合いの日、彼の前に現れたのは、目を見張るほどに端麗な女性・矢吹薫(浅野)だった。オーケストラのチェリストをしているという彼女に、音楽の知識もなく、仕事でも思うように昇進できない達郎が釣り合うわけもなく...半ば諦めていたが、別れ際の薫の言葉で、今度こそはお見合いがうまくいったのでは淡い期待を抱く。帰宅後、ともに暮らす弟の純平(江口洋介)と、薫との結婚を妄想して大騒ぎ。同じ頃、薫はというと、自身の言葉が達郎に誤解を与えてしまったことを悟り、どう断ろうかと妹の千恵(田中律子)に相談していた。実は薫は3年前、最愛の婚約者を結婚式の当日に事故で亡くしていたのだった...。

■浅野温子と武田鉄矢が描き出す、不器用な純愛が胸を打つ

浅野演じる薫は容姿端麗ながらも、感情豊かな女性。お見合いでから回る達郎の発言に顔をクシャっとさせて笑ったり、彼が自信の無さからうじうじとした態度をとった時には怒ったり。そして、かつての婚約者のことを思った時にはボロボロと涙を流す。美人だが親しみやすさも兼ね備えた薫を、浅野が魅力的に演じている。当初は亡き婚約者を忘れられず、誰とも結婚はしないとまで思っていた薫。しかし、そんな彼女がひたむきな達郎の言動に触れて少しずつ心が動かされていく過程を、浅野は時に繊細に、時に真っすぐな感情表現で描き出している。

一方の武田も、達郎を全身全霊で好演。これまで幾度となく恋愛の失敗を重ねてきた達郎が、周囲から見ても不釣り合いな薫に恋をして、不器用ながらも必死に彼女を想う。作中で達郎が薫のことを「あの人を見ていると、俺、涙出てくるんだよな」と語るシーンがあるのだが、その切ない一言には達郎の薫への思いがぎゅっと詰まっているようだ。そのひたむきさは回を重ねるごとに、視聴者の心をも掴んだ。大型トラックの前に身を挺して飛び出したあの名シーンには、スタントマン無しで武田自身が臨んだという。言葉通り体当たりの芝居が、後世に語り継がれる感動の名場面を生んだのだ。

そして、2026年。同作の続編となる「102回目のプロポーズ」が誕生。FODではすでに配信中で、4月1日(水)からはフジテレビ・及びフジテレビ系列局で放送される。続編では達郎の娘・星野光を主人公に据えた物語を展開。主人公の光を唐田えりかが、そして"令和版・99回失恋した男"、 空野太陽を霜降り明星・せいやが演じている。また、武田が達郎役で続編にも登場しているのも注目だ。

美男美女が紡ぐ華々しいラブストーリーとは一線を画した同作。だからこそ、何度もすれ違う不器用な純愛が胸に響く。また、兄弟役の武田と江口の会話の応酬や、薫や千恵らが達郎にかける正直だがなんとも失礼な発言など、思わず笑ってしまうコミカルなシーンも楽しく、その塩梅が絶妙だ。達郎が勤める建設会社の新入社員・涼子を演じた石田ゆり子の可憐さや、 "まさしくトレンディドラマのヒーロー"といった容貌の竹内力の存在感も光る。

"時を経ても色あせない名作"という言葉が相応しい、月9ラブストーリーの金字塔。当時夢中になった方はもちろん、現代の若者の心も掴むであろう、真っすぐな純愛物語。ぜひこの機会に改めて観ていただきたい。きっと、あの名場面がしっかりと涙を誘うはず。

文＝HOMINIS編集部

放送情報

101回目のプロポーズ

放送日時：2026年4月6日(月)13:00〜※6日(月)から9日(水)の13:00〜放送

チャンネル：フジテレビTWO ドラマ・アニメ(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合がございます

出演： 武田鉄矢 浅野温子 江口洋介 田中律子 石田ゆり子 長谷川初範 斉木しげる 船田幸 前田真之輔 竹内力 浅田美代子 ほか

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