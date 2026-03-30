どんなコーディネートにも自然に溶け込む万能なデザイン！【アディダス】のこだわりが光るスニーカーがAmazonで販売中！
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足元から洗練されたスタイルを演出する一足！【アディダス】が贈る定番のフットウェアがAmazonで販売中！
テニスシューズからインスピレーションを得た、クリーンで滑らかなフォルムが特徴だ。耐久性の高いシンセティックレザーのアッパーに、パンチングで表現されたスリーストライプスが映える。快適な履き心地を提供し、日常のあらゆるシーンで活躍する一足だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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滑らかな質感のシンセティックレザーを使用しており、上品な見た目と高い耐久性を両立している。手入れも容易で、毎日履いても美しさを保ちやすいのが大きな魅力だ。→【アイテム詳細を見る】
パンチング加工を施したサイドのラインが、主張しすぎない洗練された印象を与える。ミニマルなデザインは飽きがこず、カジュアルからきれいめまで幅広い服装に馴染む。
優れたクッション性を備えたインソールとラバーカップソールが、足裏を優しくサポートする。長時間の歩行でも疲れにくく、街歩きや通勤などデイリーユースに最適だ。
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リサイクル素材を一部使用しており、環境への配慮と機能性を高い次元で融合させている。快適なフィット感とともに、持続可能な未来への一歩を支える信頼の作りだ。
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