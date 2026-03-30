Minimalのパフェ新作♡爽やか×濃厚を味わう春限定デザート

チョコレート好きにはたまらない特別なパフェが登場♡Minimalの春限定パフェは、世界各国のカカオを使い、まるで旅をするように味わえる一品です。お茶や柑橘を組み合わせた爽やかな仕立てで、これからの季節にぴったり。贅沢でありながら軽やかに楽しめる、新しいスイーツ体験に注目です♪

カカオで巡る春の味わい旅



「Bean to Barチョコレートパフェ -CACAO JOURNEY-」は、3大陸5カ国のカカオを使用した特別なパフェ。

中南米の希少なカカオをはじめ、それぞれの個性を活かしたチョコレートパーツを重ね、味わいの変化を楽しめる構成です。

ひと口ごとに異なる表情を見せる、Bean to Bar専門店ならではの魅力が詰まっています。

グラニースミス×みすゞ飴♡すもも香る春限定アップルパイ登場

上部は濃厚＆香ばしい味わい



パフェの上部では、緑茶チョコレートとフルーティなミルクチョコレートの2種のアイスが主役。

さらにプラリネやナッツのコク、ほうじ茶チョコレートのクッキーが重なり、香ばしく奥行きのある味わいが広がります。

カルヴァドスレーズンやパイがアクセントとなり、食感と香りの変化も楽しめる贅沢な層です。

下部は爽やかな余韻へ



下部にはマスカルポーネとホワイトチョコレートのムースをベースに、カカオパルプのソルベや柑橘コンポート、はちみつレモンゼリーを重ねています。

フルーティな酸味とほろ苦さがバランスよく広がり、後味はすっきりと軽やか。濃厚なチョコレートとのコントラストが絶妙です。

春限定の特別な一杯を♡



濃厚なカカオの魅力と、爽やかな春の味わいを一度に楽しめるMinimalの限定パフェ♡一口ごとに広がる風味の変化は、まるでスイーツで旅をしているかのような特別な体験を届けてくれます。

春のご褒美タイムや大切な人とのひとときに、ぜひ味わってみてください♪