プロ野球・埼玉西武ライオンズの西川愛也選手がロッテ戦でみせた好プレーについて、野球解説者の赤星憲広氏が絶賛しました。

西川選手は29日のロッテとの開幕3戦(ZOZOマリンスタジアム)に、3番センターで出場。5回にはロッテの佐藤都志也選手のライナー性の打球を前進しながら最後はスライディングキャッチ。昨季ゴールデングラブ賞を初受賞の26歳が難なくつかみました。

このプレーに赤星氏は“打球の追い方”をポイントに挙げて解説。足を武器に甲子園が本拠地の阪神の外野で6度のゴールデングラブ賞を受賞した赤星氏は、「センターは正面に来る打球が一番難しい。正面に入るとボールとの距離感がつかみづらい。西川選手はあえて打球のラインをずらしながら入ってきている。だからこそ、前か後か分かったと思うし、ギリギリで捕れた。これがゴールデングラブ賞を獲得した西川選手。さすがのプレーでしたね」とたたえました。

また赤星氏は、正面に来た打球の対応について、「僕はあえて一歩目を遅らせるやりかたをしていた。両サイドは反応して一歩目のスタートを大事にしていましたが、正面の打球はあえて一歩遅らせてスタートを切ってボールを見極める」と話し、改めて西川選手のプレーには、「横に入って見やすくするという、すばらしいプレー」と語りました。

(3月30日放送 日本テレビ「Going! Sports&News」を再構成)