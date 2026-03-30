ラグビーのU23日本代表は30日、東京都府中市内で報道陣に練習を公開した。同日には4月1〜15日のオーストラリア遠征メンバー35人も発表され、SO伊藤龍之介（21＝明大）、京大医学部在学中のSO/FB大鶴誠（22）らが選出された。主将はNo・8中谷陸人（20＝同大）が務める。

U23日本代表によるオーストラリア遠征は、昨年に続いて2年連続の試み。滞在中にはU20フィジー代表戦、U20オーストラリア代表戦など4試合を予定。主将の中谷は「U20オーストラリア代表を倒すのがターゲット」と話し、昨年の対戦で26―54で完敗した相手へのリベンジを誓った。

フル代表と同様にチームを率いるエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（HC、66）は、「遠征にはチームのパートと個人のパートがある。（個人パートでは）代表レベルでプレーできるところを見せてほしい」と話し、卓越したパフォーマンスや能力を見せた選手は6月以降に活動するジャパン・フィフティーンや日本代表に抜てきする意向。「3人はそれを実現してほしい。今回の遠征がそのテストになる」と期待した。

1月の全国大学選手権で明大を優勝に導いたSO伊藤は、早期の日本代表入りが嘱望される選手の1人。ジョーンズHCからは「（大学選手権）決勝のプレーを高いレベルでも見せてほしいと言われている」といい、「夏前のテストマッチに出ることが目標。ジャパン・フィフティーン、日本代表と上がっていきたい」と意欲を示した。