【ひらがなクイズ】1分ですっきり爽快！ ひらがな2文字を埋めてみよう！ ヒントは東京を代表する観光地
私たちが日々使う言葉の中に隠れた「共通のパーツ」に注目して、脳をリフレッシュさせるパズルを楽しんでみませんか？
今回は、強固な結びつきを作るためのアイテムや、伝統的な情緒が残る場所の名前など、3つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
□□り
□□い
あさ□□
ヒント：金属の輪をつなぎ合わせて作られ、重いものを固定したり、船をつなぎ止めたりする道具を何といいますか？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
くさり（鎖）
くさい（臭い）
あさくさ（浅草）
金属が連なり強固な絆を形作る「鎖（くさり）」や、不快な「臭い（くさい）」。そこに、江戸時代からの伝統を今に伝えるにぎわいの街「浅草（あさくさ）」が並びました。
物理的な強さを持つ道具から、本能に訴えかける感覚、そして歴史が息づく具体的な土地の名前まで、全く異なる性質を持つ言葉たちが共通の2文字を介してピタリと結びつきました。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、強固な結びつきを作るためのアイテムや、伝統的な情緒が残る場所の名前など、3つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□い
あさ□□
ヒント：金属の輪をつなぎ合わせて作られ、重いものを固定したり、船をつなぎ止めたりする道具を何といいますか？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：くさ正解は「くさ」でした。
▼解説
くさり（鎖）
くさい（臭い）
あさくさ（浅草）
金属が連なり強固な絆を形作る「鎖（くさり）」や、不快な「臭い（くさい）」。そこに、江戸時代からの伝統を今に伝えるにぎわいの街「浅草（あさくさ）」が並びました。
物理的な強さを持つ道具から、本能に訴えかける感覚、そして歴史が息づく具体的な土地の名前まで、全く異なる性質を持つ言葉たちが共通の2文字を介してピタリと結びつきました。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)