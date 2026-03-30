頑丈に物をつなぎ止めるための道具や鼻を突くような独特の刺激など、3つの言葉を完成させる共通の「ひらがな2文字」は何でしょうか。実用的な道具の感触や旅の風景をヒントに、空白を埋める爽快感を楽しみましょう。

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私たちが日々使う言葉の中に隠れた「共通のパーツ」に注目して、脳をリフレッシュさせるパズルを楽しんでみませんか？

今回は、強固な結びつきを作るためのアイテムや、伝統的な情緒が残る場所の名前など、3つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。

□□り
□□い
あさ□□

ヒント：金属の輪をつなぎ合わせて作られ、重いものを固定したり、船をつなぎ止めたりする道具を何といいますか？

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正解：くさ

正解は「くさ」でした。

▼解説
くさり（鎖）
くさい（臭い）
あさくさ（浅草）
金属が連なり強固な絆を形作る「鎖（くさり）」や、不快な「臭い（くさい）」。そこに、江戸時代からの伝統を今に伝えるにぎわいの街「浅草（あさくさ）」が並びました。

物理的な強さを持つ道具から、本能に訴えかける感覚、そして歴史が息づく具体的な土地の名前まで、全く異なる性質を持つ言葉たちが共通の2文字を介してピタリと結びつきました。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)