友達になりたいと思う『ボーイフレンド2』メンバーランキング！ 2位は「ヒロヤ」、1位は？
All About ニュース編集部は3月6〜9日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象にNetflixで配信中の日本初となる男性同士の恋愛リアリティーショーの第2弾『ボーイフレンド2』に関するアンケート調査を実施しました。
今回はその中から、「友達になりたいと思う『ボーイフレンド2』メンバー」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位は、ヒロヤ。人付き合いを避けてきた自分を変えたいと考えている、北海道出身のアートディレクター。知的で洗練された雰囲気と、メンバーに対する気遣いを感じる優しく穏やかな接し方が支持されています。
回答者からは、「頼りがいがあって優しいから」（20代女性／栃木県）、「いざ何かあったとき親身になってくれそう」（20代男性／愛知県）、「穏やかで話しやすく、周りをよく気遣う性格が友達として安心できると思ったためです」（30代女性／愛知県）、「相談した時に感情論なしに的確に答えをもらえそうなところ」（30代女性／大阪府）などの声がありました。
1位は、ジョウブ。大阪府出身でメーカーマーケティングとして活躍しています。感情豊かで恋愛には真っすぐ。ウィットに富んだ会話とユーモア、さりげない気遣いで場の空気を一瞬で明るくするムードメーカー的存在です。
回答者からは、「明るいけど繊細な人柄が素敵だと思ったので」（20代女性／東京都）、「価値観が同じだから」（40代男性／東京都）、「裏表のない素直さと行動力で一緒にいて一番気を遣わずに済みそう」（50代女性／栃木県）、「お母さんとの関係性が素敵だし、前向きで友達になりたい」（30代女性／東京都）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:福島 ゆき)
今回はその中から、「友達になりたいと思う『ボーイフレンド2』メンバー」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：ヒロヤ／60票
2位は、ヒロヤ。人付き合いを避けてきた自分を変えたいと考えている、北海道出身のアートディレクター。知的で洗練された雰囲気と、メンバーに対する気遣いを感じる優しく穏やかな接し方が支持されています。
1位：ジョウブ／63票
1位は、ジョウブ。大阪府出身でメーカーマーケティングとして活躍しています。感情豊かで恋愛には真っすぐ。ウィットに富んだ会話とユーモア、さりげない気遣いで場の空気を一瞬で明るくするムードメーカー的存在です。
回答者からは、「明るいけど繊細な人柄が素敵だと思ったので」（20代女性／東京都）、「価値観が同じだから」（40代男性／東京都）、「裏表のない素直さと行動力で一緒にいて一番気を遣わずに済みそう」（50代女性／栃木県）、「お母さんとの関係性が素敵だし、前向きで友達になりたい」（30代女性／東京都）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:福島 ゆき)