【新潟県】“美人になれる温泉”としても有名。温泉街でも楽しめる「月岡温泉」とは？
月岡温泉は、大正4年に石油を掘削していた際に図らずも湧き出したというユニークな歴史を持つ温泉地です。最大の特徴は、何といってもその鮮やかなエメラルドグリーンに輝くお湯です。
泉質は含硫黄―ナトリウム―塩化物温泉で、硫黄成分の含有量は全国でも屈指のレベルを誇ります。お湯に浸かると肌がしっとりと滑らかになることから「もっと美人になれる温泉」として名高く、美肌を願う女性客を中心に根強い人気を博しています。
硫黄の香りがふわりと漂う温泉街には、浴衣姿で歩きたくなる石畳が広がっています。夕暮れ時になると和傘が美しくライトアップされるスポットもあり、訪れる人々を幻想的な世界へと導きます。
また、車を少し走らせれば、城下町・新発田のシンボルである「新発田城」や、広大な敷地を持つ国指定名勝の「清水園」など、歴史を感じる名所も点在しています。新潟が誇る美味しいお米や地酒、日本海の新鮮な海の幸を堪能できる飲食店も多く、心もお腹も満たされる旅がかないます。
「美肌の湯として有名で、硫黄泉の香りや色がいかにも『温泉に来た』という気分にさせてくれる点が魅力的だから」（30代男性／富山県）」
「日本有数の硫黄含有量を誇るエメラルドグリーンの湯は美肌効果が高く、ひとりでじっくり温泉を堪能するのに最適」（50代男性／東京都）」
「温泉街の照明、庭園、ライトアップされた施設があり夜の雰囲気づくりがされています」（30代男性／大阪府）」
(文:All About ニュース編集部)
泉質は含硫黄―ナトリウム―塩化物温泉で、硫黄成分の含有量は全国でも屈指のレベルを誇ります。お湯に浸かると肌がしっとりと滑らかになることから「もっと美人になれる温泉」として名高く、美肌を願う女性客を中心に根強い人気を博しています。
「月岡温泉」周辺には何がある？月岡温泉の魅力は、温泉街そのものの「歩く楽しさ」にあります。新潟県内の全酒蔵の銘酒を試飲できるお店や、せんべいの絵付けや焼き上げ体験ができるスポットなど、体験型のショップが充実しており、滞在中の散策に事欠きません。
また、車を少し走らせれば、城下町・新発田のシンボルである「新発田城」や、広大な敷地を持つ国指定名勝の「清水園」など、歴史を感じる名所も点在しています。新潟が誇る美味しいお米や地酒、日本海の新鮮な海の幸を堪能できる飲食店も多く、心もお腹も満たされる旅がかないます。
「いかにも『温泉に来た』という気分にさせてくれる」これまでにAll About ニュース編集部が実施したアンケート調査では、下記のような評価が寄せられています。
「美肌の湯として有名で、硫黄泉の香りや色がいかにも『温泉に来た』という気分にさせてくれる点が魅力的だから」（30代男性／富山県）」
「日本有数の硫黄含有量を誇るエメラルドグリーンの湯は美肌効果が高く、ひとりでじっくり温泉を堪能するのに最適」（50代男性／東京都）」
「温泉街の照明、庭園、ライトアップされた施設があり夜の雰囲気づくりがされています」（30代男性／大阪府）」
(文:All About ニュース編集部)