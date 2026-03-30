この週末は、男女サッカーにバスケなど様々なスポーツニュースがありました。一気に振り返ります。



『守護神がビッグセーブ連発』―――

明治安田J2・J3百年構想リーグでアルビレックス新潟は、29日にFC大阪と対戦。

押し込まれる場面が続くも守護神バウマンがファインセーブを連発し、ゴールをわらせません。結局、試合は90分では決着がつかずPK戦へ。互いに3人が決めて、迎えた5人目。



落合が冷静に決めると、最後もバウマンが止めて勝負あり。守護神の活躍で2試合ぶりの勝ち点を手にしました。



■試合結果

アルビレックス新潟 0-0(PK 4-3) FC大阪





『1万人プロジェクト』―――

SONPO WEリーグでアルビレディースは、28日にホームで長野の対戦。1万人プロジェクトの目標達成とはならなかったものの、4653人の多くのサポーターが詰めかけました。



試合は2点ビハインドで迎えた後半31分、クロスに合わせたのは滝川！エースストライカーが押し込み1点差とすると、その1分後。新潟市出身の白沢が決めて同点に。勝利とはなりませんでしたが、多くのサポーターの前で意地のドローに持ち込みました。



■試合結果

アルビレックス新潟レディース 2-2 AC長野パルセイロ・レディース





『スリーポイントが止まらない』―――

B3リーグでアルビBBは、29日に行われた岐阜とのGAME2。45歳・五十嵐圭が大活躍です。



まずは第1クォーター。連続スリーポイントを決めれば、第3クォーターも2本のスリーポイントを沈めた五十嵐。チームの大黒柱が勝利に貢献しました。



■試合結果

新潟アルビレックスBB 82-49 岐阜スゥープス