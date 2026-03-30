長崎市は、18歳未満の少女にみだらな行為をしたとして男性職員を停職6か月の懲戒処分としました。

このほか、統計調査の書類を偽造した男性職員も停職14日の懲戒処分となっています。

停職6か月の処分となったのは、中央総合事務所の男性職員(23)です。

ことし1月、SNSで知り合った女性が18歳未満だと知りながらみだらな行為をしたとして逮捕され、

3月13日付けで、県少年保護育成条例違反で長崎簡易裁判所から罰金30万円の略式命令を受けています。

また、中央総合事務所の男性職員(25)は、統計調査の書類を偽造したことから14日間の停職処分に。

この職員は、去年7月、国民生活基礎調査に関する調査員の依頼文書と調査員証を、必要な決裁を受けずに作成し、調査員に交付しました。

調査員が市に問い合わせたことで発覚し、市は書類の偽造による調査結果への影響はないとしています。

男性職員は、「スケジュールに遅れがあり決裁を受けずに偽造してしまった」と話しているということです。

市は2人の処分について、「市民の信頼を裏切る結果となり 非常に重く受け止めている。職員への指導を徹底し再発防止に取り組む」とコメントしています。