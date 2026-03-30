3月30日の新潟県内は高気圧に覆われ、広く晴れました。4月3日に観桜会が開幕する上越市の高田城趾公園では桜の開花調査が始まっています。

【齋藤正昂アナウンサー】

「3月の末ではありますが、立っているだけでも汗ばみます。すでに夏のような陽気で、新潟市中央区は午前11時で気温が20℃を超えています」



高気圧に覆われ広く晴れた30日の県内。



最高気温は県内28の観測地点のうち、25地点で今年最高を更新し、阿賀町津川では23．4℃と3月の観測史上最高を記録しています。





【街の人】「羽織れるような服にすればよかったなと思う」最高気温22．4℃と5月下旬並みとなった新潟市中央区では、半袖で歩く人の姿も見られました。【街の人】「朝（上着を）着ていたが、暖かくて、歩いたら暑くなったので脱いだ」【街の人】「夏は40℃いかないか心配」【街の人】「桜がこれから咲くと思うので、それが楽しみ」その桜の名所として知られる上越市の高田城址公園では、桜の開花調査がスタート。その結果…【エコ・グリーン 青木ユキ子さん】「ぷくっと先っぽが膨らんできた。まあ、まだきょうはこの時間帯では無理ではないかと思われる」30日の開花宣言は見送られることに。それでも桜の開花を待ちわびる上越市の人は…【上越市民】「あと1日か2日だと思う。この感じだと」【上越市民】「みんなでお弁当を食べに来る」31日は低気圧や前線の影響で雨が降るところがある見込みですが、気温の高い状態は続くため、桜の便りはもうまもなく届きそうです。