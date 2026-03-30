米ニューヨークに留学中の元AKB48で女優の岩田華怜（27）が30日、ブログを更新。出演する舞台や自身のバースデーライブなどのチケットの売れ行きが厳しい状況を明かし、切実な思いを訴えた。

岩田は4月22〜26日に東京・新宿区の劇場で上演される舞台「幸せのタネ」への出演を告知。過去に出演した作品「ぼくのタネ」の再々演で、「そもそもこの作品がなければ、私の初脚本作品、『10年後の君へ』はなかったかもしれない。それくらい、私がこれまで立たせていただいた舞台の中でも、特に好きな作品で、大切な人に観てほしいと思えるお話です」と大きな影響を受けた作品だと強調した。

「ニューヨークから一時帰国してでも、また出たいと思った作品」だというが、「正直………生誕祭もだけど、チケット苦戦してます」と、5月9日に開催する3年ぶりのバースデーライブも含めてチケットの売れ行きが厳しい現状を告白。「1年半も日本を離れてしまったし、みんなにもなかなか会えなかったから仕方ないよなと思いつつ、、、」と複雑な思いをにじませ、「また少しずつ、日本での舞台出演も増やしていきたいと本当に思ってるので、どうかどうか、応援お願いいたします」と呼びかけた。

続けて「悔しいけれど、やっぱり舞台も映画も、お客様を1人でも多く連れてこられる俳優がキャスティングされるのが今の日本の現状です」と説明。「せっかく日本に帰ってきてるので、いつも応援してくれてる岩ファミも、陰ながら応援してくれてる岩ファミも、今の私のお芝居を見てほしいです！生誕祭も、こちらの舞台も、10年後の君へも、少し立て続けになるのでもちろん無理のない範囲でですが、1日でも多く会いに来てくれたら嬉しいです」とつづった。