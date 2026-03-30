歌手の倖田來未さん（43）が第2子を妊娠したことを30日、所属事務所がホームページで発表しました。

所属事務所は、「弊社所属の倖田來未が第二子を授かりましたことをご報告させていただきます。現在は、母子ともに健やかに過ごしております」と報告。

また、今後の活動に関して、「本人とも協議を重ね、母子の健康と安全を最優先に考えた結果、2026年6月より予定しておりました全国ツアーの開催延期、および出演を予定しておりました各イベントへの出演を辞退させていただく運びとなりました」と発表しました。

倖田さんは2011年にBACK-ONのボーカル／ギターであるKENJI03（ケンジスリー）さんと結婚。2012年7月に男の子を出産していました。

【エイベックス・マネジメントのコメント全文】

弊社所属アーティスト 倖田來未に関するご報告

平素は弊社所属アーティスト 倖田來未を温かく応援いただき、厚く御礼申し上げます。



この度、弊社所属の倖田來未が第二子を授かりましたことをご報告させていただきます。

現在は、母子ともに健やかに過ごしております。



今後の活動につきまして、本人とも協議を重ね、母子の健康と安全を最優先に考えた結果、2026年6月より予定しておりました全国ツアーの開催延期、および出演を予定しておりました各イベントへの出演を辞退させていただく運びとなりました。



公演を心待ちにしてくださっていたファンの皆様、ならびに関係者の皆様には多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますことを、深くお詫び申し上げます。

【開催延期となる公演】

「Koda Kumi Live Tour 2026 〜Kingdom〜」

2026年6月19日（金）初日公演を含む、全日程を延期とさせていただきます。



【出演辞退となるイベント】

2026年4月25日（土）

「ジゴロック2026 supported by ニカソー」



2026年5月30日（土）

「GREEN FLASH Fes 2026」



【チケットの払い戻しおよび選考について】

「Koda Kumi Live Tour 2026 〜Kingdom〜」のチケット払い戻し詳細につきましては、近日中に公式サイトおよびファンクラブにて改めてご案内いたします。お手持ちのチケットご購入時の情報等は大切に保管いただけますようお願い申し上げます。

現在当落発表待ちの「倖田組／KK App 2次抽選先行」、および現在受付中の「オフィシャル抽選先行」に関しましては、誠に恐縮ながら全申し込みを落選処理とさせていただきます。何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

アーティストの体調を第一に考慮した判断となりますこと、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。今後とも倖田來未を温かく見守っていただければ幸いです。

2026年3月30日エイベックス・マネジメント株式会社