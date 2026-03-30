演歌歌手の鳥羽一郎（73）の息子で、兄弟デュオ「竜徹日記」の木村竜蔵（37）と木村徹二（34）が、30日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。叔父の山川豊（67）の近況を明かした。

徹二は「父親と叔父さんともコンサートはよくやるんですけど、4人そろうと本当にお客さんも喜んでくれて。なかなかファミリーでっていうのがないので、すごい珍しい存在なのかな」と語った。

MCの黒柳徹子（92）が「山川さんは去年ですか…がん闘病のお話を話してくださったんですけど、今はいかがですか？」と、23年に肺がんを告知され、24年1月に公表。25年1月に同番組に出演した時に闘病の話をした山川豊について尋ねた。すると徹二は「あんまり弱音を吐かない人なので。僕らに対しても、どこが痛いとかどうだとかっていうのはないので、すごく元気には見えるんですよね」と明かした。

黒柳が「あの時なんか、ステージ4の肺がんとかっておっしゃってませんでしたっけ？」と聞くと、徹二は「そうですね。でも治療をしながらステージにも元気に立って歌ってくれているので。それが、やっぱりご病気の方だったりとかっていうところにも元気づけていってほしいなとも思いますし。僕らもやっぱり、それはパワーをもらいますから、一緒に長くこれからも歌っていけたらいいなと思いますね」と打ち明けた。