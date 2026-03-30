「政治とカネ」の問題が相次ぐ中、大学の研究者や新興政党が、政治資金の透明化に取り組んでいる。

ＡＩ（人工知能）を使って収支報告書のデータベースを作り、ネットで公開したり、政党の収支を速やかに公表するツールを開発したりと工夫を凝らす。（岸田藍、広瀬誠）

名前検索「監視しやすく」

東京大大学院の博士課程で政治資金について研究する西田尚史さん（３７）は、国会議員の資金管理団体や政党支部など約２５００の収支報告書（２０２３年分）をＡＩで集約した「政治資金収支報告書データベース」を昨年４月からネットで公開している。今年４月に最新の２４年分と２２年分も追加する予定だ。

収支報告書は、総務省や都道府県選挙管理委員会のサイトで公開されている。しかし、議員の政治団体は複数あるケースが多く、閲覧するには団体名を同省のホームページで確認した上で、各団体の届け出先に応じて、同省か都道府県選管のサイトで一つずつ見る必要がある。

西田さんは、こうした状況に不便さを感じ、データベース化を思い立った。２３年に自民党派閥のパーティー券を巡る問題が発覚し、「国民が監視しやすくなれば、疑念を解消する第一歩になる」と考えたという。クラウドファンディングで開発費用を募り、１２００万円が集まった。

金額でわかる「支持基盤」

データベースでは、議員名で検索するだけで関連する政治団体の収入や支出の合計金額が表示され、平均額との比較や内訳も円グラフなどで見ることができる。寄付を受けた企業や団体も金額の多い順に示され、支持基盤がわかる。

キーワード検索の機能もあり、例えば支出で「ふぐ」と検索すれば、ふぐ料理店で会食した議員の氏名や金額、店名が表示される。

ユーチューブチャンネル「ＲｅＨａｃＱ（リハック）」は、西田さんがデータベースについて解説する動画を昨年４月に投稿、約２７０万回再生された。視聴者からは「一次情報を確認する大事さを実感した」「こういうものを待っていた」といったコメントが寄せられた。

プロデューサーの高橋弘樹さん（４４）は「簡単に収支報告書の情報を得ることができるので視聴者の関心を集めた。一覧性やデザインの良さも評価されたのでは」と話した。

自民党派閥の問題を受け、国会議員の収支報告書は２７年以降のオンライン提出が義務づけられ、総務省が２８年４月までにデータベース化する。西田さんの取り組みは国に先駆けたものだ。西田さんは「ＳＮＳなどの断片的な情報だけではなく、政治資金の流れを客観的に確認できるデータを投票判断に活用してもらいたい」と話す。

公開迅速化へ、チームみらいはソフト開発

昨年１０月から党の収支をホームページで公開しているのは、２月の衆院選で１１議席獲得と躍進した「チームみらい」だ。

同党が開発したソフトウェア「みらい まる見え政治資金」を活用。銀行口座やクレジットカードのデータを会計ソフトと連携させ、収入と支出やその内訳をグラフで表示する。２月末までの出入金の明細も１円単位まで載せている。

政治資金収支報告書は、毎年１１月末に前年１年分が公表されるが、このソフトを使えば月ごとの収支や出入金の明細を随時公表することができる。収支報告書の作成にも活用でき、省力化につながるという。

２月の衆院選で、同党の候補者らは「『政治とカネ』の問題を未来永劫（えいごう）終わらせるために、仕組みから解決しなければならない」などと訴えた。同党は、こうした主張に有権者の共感が広がり、躍進の理由の一つになったとみている。

ソフトはネット上で公開し、他党にも活用を呼びかけている。自民党の参院会派とは、所属議員に使い方を説明する機会を設けることで合意している。

ＡＩエンジニアの安野党首（３５）は「収支を正しく、分かりやすく見せることが有権者の信頼につながる。党を超えて活用を広げたい」と話している。