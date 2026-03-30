演歌歌手の鳥羽一郎（73）の息子で、兄弟デュオ「竜徹日記」の木村竜蔵（37）と木村徹二（34）が、30日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。父の鳥羽一郎について語った。

MCの黒柳徹子が家での父・鳥羽一郎の様子を尋ねると、徹二は「最近はすごく優しくなりましたけども、昔はもうとにかく…昭和の男でしたから」と明かした。

黒柳が「でも、『お父さんって鳥羽さんだね』って言われるでしょ？ 子どもの時から」と聞くと、徹二は「ちょっとずつ…自分たちでも、自覚が出てきたというか。父親が歌い手なんだっていうのが分かってくると、やっぱり周りから『お父さん誰々なんでしょ？』みたいなのはちっちゃい頃からありましたね」と打ち明けた。そして父について「誇らしかったです」と、「『来週テレビ出るから見てね』とかっていう風に言ったりしてましたね」と振り返った。

「コンサートなんか、いらしたことあるの？ 小さい時」の問いに、徹二は「コンサートよく見に行ってました、僕は」と答えた。そして竜蔵は「むしろそれが結構、親子の時間になってました。やっぱり当時、父は家に基本的にいなかったので。地方をずっと回ってたので。夏休みなんかになると、そこに一緒に帯同させてもらったりして。コンサートを横で見てるっていうのが楽しみでした。楽しかったですし、それが今の源流になってるのかっていう風に思いますね」と明かした。