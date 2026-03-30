４人組バンド「Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ」の桜井和寿が２９日放送のテレビ朝日系「ＥＩＧＨＴ ＪＡＭ」（日曜・午後１１時１５分）に出演。自身の音楽について様々に語った。

歌詞の作り方について聞かれると「僕は洋楽をほとんど聴かなかったんですよ」と明かした桜井。「今でこそ、そういう人がいっぱいいると思うんですけど、当時は洋楽を聴くのがカッコいいというか…。日本の音楽聴いてると、ちょっとダサい、音楽分かってないなって感じだったんですけど僕にとっては日本語で話して日本語で生活してるから日本語の言葉で歌われる音楽にこそ共感できるし、感動するし」と続けた。

その上で「だから、浜田省吾さんとかすごい好きで」と実名を口にすると「だから、浜田省吾さんのルーツとかをたどれば、吉田拓郎さんとかネガティブというか負の感情をベースというか、どこか内省的なところを含んでいるのは僕が聴いていた音楽の影響は多分にあると思います」と続けると「同時に今でもとっても大事にしているのは生きてることは苦しみなんだという、どこか仏教に近いベース、考え方が自分の中にあるような気がしてます」と明かしていた。