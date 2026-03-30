2児の母・安田美沙子、息子たちとの3ショット公開 雨の日に3人でドーナツ作り「絵本みたいで可愛い」「レインブーツコーデも素敵」と反響
【モデルプレス＝2026/03/30】タレントの安田美沙子が3月29日、自身のInstagramを更新。息子たちとの日常ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】43歳2児のママタレ「絵本みたいで可愛い」雨の日に息子たちと作ったドーナツ
安田は「いつかの雨の日」と書き出し、雨の休日の様子を投稿。ハートのスタンプで顔を隠した息子たちと傘をさして笑顔のショットを公開した。この日は「家で男子ふたりとドーナツづくり」とつづり、息子たちがドーナッツを作っている手元の写真も披露し、さらにその後カフェや買い物、プラネタリウムへも足を運んだことを明かしている。プラネタリウムでは「何度か『起きてる？』と聞きました。笑」と微笑ましいエピソードを添えて「雨の日もアクティブやで！男子ふたりが賑やかすぎてビールがうまいです。笑 おつかれ春休み」と締めくくっている。
この投稿には「レインブーツコーデも素敵」「素敵なママ」「絵本みたいで可愛いドーナツ」「ほっこりする」「アクティブで尊敬」「仲良しで癒やされる」「楽しそう」「理想的な過ごし方」などの反響が寄せられている。
安田は、2014年にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。2017年に第1子長男、2020年に第2子次男を出産している。（modelpress編集部）
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【写真】43歳2児のママタレ「絵本みたいで可愛い」雨の日に息子たちと作ったドーナツ
◆安田美沙子、息子たちとの雨の日の過ごし方を公開
安田は「いつかの雨の日」と書き出し、雨の休日の様子を投稿。ハートのスタンプで顔を隠した息子たちと傘をさして笑顔のショットを公開した。この日は「家で男子ふたりとドーナツづくり」とつづり、息子たちがドーナッツを作っている手元の写真も披露し、さらにその後カフェや買い物、プラネタリウムへも足を運んだことを明かしている。プラネタリウムでは「何度か『起きてる？』と聞きました。笑」と微笑ましいエピソードを添えて「雨の日もアクティブやで！男子ふたりが賑やかすぎてビールがうまいです。笑 おつかれ春休み」と締めくくっている。
◆安田美沙子の投稿に反響
この投稿には「レインブーツコーデも素敵」「素敵なママ」「絵本みたいで可愛いドーナツ」「ほっこりする」「アクティブで尊敬」「仲良しで癒やされる」「楽しそう」「理想的な過ごし方」などの反響が寄せられている。
安田は、2014年にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。2017年に第1子長男、2020年に第2子次男を出産している。（modelpress編集部）
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