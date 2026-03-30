

倉敷市出身 ショートトラック／中島未莉 選手

ミラノ・コルティナオリンピックでスピードスケート・ショートトラックに出場した岡山県倉敷市出身の中島未莉選手（22）に、岡山県スポーツ特別顕彰が贈られました。

（倉敷市出身 ショートトラック／中島未莉 選手）

「オリンピックではコンディショニングはばっちしの状態で挑めたので、結果として本当に残念ではあるんですけど、次につながる自信にもなった」

中島選手はオリンピックでショートトラックの日本のエースとして5種目に出場。

女子3000mリレーで6位入賞し、その功績を称え岡山県の伊原木隆太知事から県スポーツ特別顕彰が贈られました。

小さい頃から倉敷市のスケートリンクで練習を続け、現在は愛知県を拠点に活動する中島選手。今回成し遂げられなかったオリンピックでのメダル獲得へ向け、気持ちを新たにしていました。

（倉敷市出身 ショートトラック／中島未莉 選手）

「来年、再来年のシーズンも（世界の舞台で）メダルっていうのを勝ち取ってからでないと、オリンピックのメダルはなかなか難しいと思う。しっかり土台を作ってオリンピックに挑みたいと思います」