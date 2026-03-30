ドイツ各州のＣＰＩ、３月に水準が急上昇 有事発生による輸入コスト高を反映 ドイツ各州のＣＰＩ、３月に水準が急上昇 有事発生による輸入コスト高を反映

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ドイツ各州のＣＰＩ、３月に水準が急上昇 有事発生による輸入コスト高を反映



ドイツ連邦統計局（Destatis）より発表された、ドイツ各州の３月CPIデータは以下の通り。



【前年比】（カッコ内は2月実績）

バイエルン州：＋2.8％（前回：＋1.9％）

ノルトライン＝ヴェストファーレン州：＋2.7％（前回：＋1.8％）

ヘッセン州：＋2.6％（前回：＋2.2％）

ザクセン州：＋2.6％（前回：＋1.9％）

ブランデンブルク州：＋2.5％（前回：＋2.0％）

バーデン＝ヴュルテンベルク州：＋2.5％（前回：＋1.8％）



【前月比】（カッコ内は2月実績）

バイエルン州：＋1.2％（前回：＋0.2％）

ノルトライン＝ヴェストファーレン州：＋1.2％（前回：＋0.2％）

ブランデンブルク州：＋1.1％（前回：＋0.4％）

ヘッセン州：＋1.1％（前回：＋0.4％）

ザクセン州：＋1.1％（前回：＋0.3％）

バーデン＝ヴュルテンベルク州：＋0.9％（前回：＋0.2％）

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