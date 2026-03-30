ドイツ各州のＣＰＩ、３月に水準が急上昇 有事発生による輸入コスト高を反映
ドイツ各州のＣＰＩ、３月に水準が急上昇 有事発生による輸入コスト高を反映
ドイツ連邦統計局（Destatis）より発表された、ドイツ各州の３月CPIデータは以下の通り。
【前年比】（カッコ内は2月実績）
バイエルン州：＋2.8％（前回：＋1.9％）
ノルトライン＝ヴェストファーレン州：＋2.7％（前回：＋1.8％）
ヘッセン州：＋2.6％（前回：＋2.2％）
ザクセン州：＋2.6％（前回：＋1.9％）
ブランデンブルク州：＋2.5％（前回：＋2.0％）
バーデン＝ヴュルテンベルク州：＋2.5％（前回：＋1.8％）
【前月比】（カッコ内は2月実績）
バイエルン州：＋1.2％（前回：＋0.2％）
ノルトライン＝ヴェストファーレン州：＋1.2％（前回：＋0.2％）
ブランデンブルク州：＋1.1％（前回：＋0.4％）
ヘッセン州：＋1.1％（前回：＋0.4％）
ザクセン州：＋1.1％（前回：＋0.3％）
バーデン＝ヴュルテンベルク州：＋0.9％（前回：＋0.2％）
ドイツ連邦統計局（Destatis）より発表された、ドイツ各州の３月CPIデータは以下の通り。
【前年比】（カッコ内は2月実績）
バイエルン州：＋2.8％（前回：＋1.9％）
ノルトライン＝ヴェストファーレン州：＋2.7％（前回：＋1.8％）
ヘッセン州：＋2.6％（前回：＋2.2％）
ザクセン州：＋2.6％（前回：＋1.9％）
ブランデンブルク州：＋2.5％（前回：＋2.0％）
バーデン＝ヴュルテンベルク州：＋2.5％（前回：＋1.8％）
【前月比】（カッコ内は2月実績）
バイエルン州：＋1.2％（前回：＋0.2％）
ノルトライン＝ヴェストファーレン州：＋1.2％（前回：＋0.2％）
ブランデンブルク州：＋1.1％（前回：＋0.4％）
ヘッセン州：＋1.1％（前回：＋0.4％）
ザクセン州：＋1.1％（前回：＋0.3％）
バーデン＝ヴュルテンベルク州：＋0.9％（前回：＋0.2％）