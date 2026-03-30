ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏７４、伊９５ｂｐ　引き続き高水準
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:24時点）（%）
ドイツ　　　　3.091
フランス　　　3.826（+74）
イタリア　　　4.043（+95）
スペイン　　　3.624（+53）
オランダ　　　3.232（+14）
ギリシャ　　　3.983（+89）
ポルトガル　　　3.571（+48）
ベルギー　　　3.719（+63）
オーストリア　3.431（+34）
アイルランド　3.358（+27）
フィンランド　3.41（+32）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）