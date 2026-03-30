ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７４、伊９５ｂｐ 引き続き高水準
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７４、伊９５ｂｐ 引き続き高水準
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:24時点）（%）
ドイツ 3.091
フランス 3.826（+74）
イタリア 4.043（+95）
スペイン 3.624（+53）
オランダ 3.232（+14）
ギリシャ 3.983（+89）
ポルトガル 3.571（+48）
ベルギー 3.719（+63）
オーストリア 3.431（+34）
アイルランド 3.358（+27）
フィンランド 3.41（+32）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:24時点）（%）
ドイツ 3.091
フランス 3.826（+74）
イタリア 4.043（+95）
スペイン 3.624（+53）
オランダ 3.232（+14）
ギリシャ 3.983（+89）
ポルトガル 3.571（+48）
ベルギー 3.719（+63）
オーストリア 3.431（+34）
アイルランド 3.358（+27）
フィンランド 3.41（+32）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）