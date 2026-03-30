オープン戦乱調の佐々木朗希は甦るか！？大谷翔平の26年第1号本塁打に期待！



佐々木朗希（c）SANKEI

＜2025年3月30日（月）（日本時間31日）MLB ロサンゼルス・ドジャース 対 クリーブランド・ガーディアンズ ＠ドジャー・スタジアム＞

ダイヤモンドバックスを相手にした開幕カードを3連勝。ワールドシリーズ3連覇へ向けて最高のスタートを切ったドジャースはこの日からガーディアンズを迎えての交流戦となる。

日本ではあまり話題にならないチームだが、昨季のアメリカン・リーグ中地区を制して地区優勝を飾るなど若手の成長が著しい好チーム。

それだけに真価が問われることになりそうなのが...この日の先発を予定している佐々木朗希（24）だ。

昨季は5月に肩を痛めた影響でレギュラーシーズンではわずか10登板、1勝のみと寂しい成績だったが、ポストシーズンではリリーフに徹して本来の姿を取り戻し、ワールドシリーズ連覇に貢献した。

満を持しての先発復帰となった今季だが、オープン戦では制球に苦しみ、4試合を投げて防御率15.58とめった打ちに。

3Aへの降格も検討されるなど流れは決して良くないが、100マイルを優に超える豪速球は大きな武器。シーズン開幕とともに本調子を取り戻せるか注目したい。

打撃面で気になるのは大谷翔平（31）。チームが3連勝と勢いに乗る中、唯一バットが湿りがちに。開幕戦の第1打席で安打を放って以来、なんとノーヒット。打率は.125にまで下がっている。

とはいえ、3試合とも全てで四球を選び、出塁率は.462と1番打者として素晴らしい数字に。単なる巡り合わせとも言えなくないだけに、そろそろ2026年の最初の一発を期待したい。

注目のゲームは日本時間31日の午前11時10分からプレーボールを予定している。

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