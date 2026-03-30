京都府南丹市で小学5年生の男の子の行方が分からなくなり、きょうで1週間です。きのう、通学用の黄色のカバンが山の中で見つかりました。警察はきょうも捜索を続けています。

警察などによりますと、南丹市立園部小学校5年の安達結希さん（11）は今月23日の午前8時ごろ、父親が車で学校のそばまで送り届けたのを最後に行方が分からなくなっています。

この日、学校では卒業式が行われましたが安達さんは登校しておらず、卒業式が終わった午前11時45分ごろに学校から保護者へ連絡したことで行方不明になっていることが分かりました。校内に設置された防犯カメラにも、安達さんの姿は写っていなかったということです。

きのう午前、学校から北西におよそ3キロ離れた園部町の山中で、親族が安達さんの黄色い通学用カバンを見つけたということで、警察はきょうも40人態勢で捜索しています。

安達さんは身長134.5センチ、やせ型で、ベージュのズボンや胸に「84」と書かれた灰色のトレーナーを着ていたということで、警察は情報提供を呼びかけています。

【南丹警察署 生活安全課】

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