フジテレビ榎並大二郎（40）、山崎夕貴（38）両アナウンサーが30日、同局系情報番組「Live News イット！」（月〜金曜後3・42）に新キャスターとして初出演した。

グレーのスーツ姿の榎並アナは、「始まりました。今日かららこのメンバーでお送りしてまいります」と、朗らかな笑顔で呼びかけた。

24年3月以来の同番組復帰。遠藤玲子アナから「榎並アナウンサーもお帰りなさいですね」と振られると、「ただいまでございます。よろしくお願いします」と恐縮気味にコメント。「イットは、皆さんが安心して暮らすための情報を大切にお伝えしてまいります。今日からの毎日の夕方の時間を一緒に過ごせるように、よろしくお願いします」と視聴者に呼びかけた。

一方の山崎アナは、これまで「めざましテレビ」「ノンストップ！」「情報プレゼンター とくダネ！」など、朝の番組が多かった。夕方のメインキャスターは初挑戦となる。「緊張でクラクラしているんですけど、一生懸命、頑張りたいと思います」と、ド緊張で意気込みを口に。榎並アナからは「でも、ずっと笑ってるから、いい感じですよ」とフォローされていた。

また安宅晃樹アナは20年9月以来の復帰。「6年ぶり夕方に帰ってきました。先輩方の背中を見ながら、一番後輩なので、頑張っていきたいと思います」と決意を語った。

「イット！」は19年4月から夕方の情報番組としてスタート。20年9月からメインキャスターを務めた宮司愛海アナ、フリーの青井実は27日の放送をもって降板した。宮司アナは今秋から、海外の大学院に留学することを発表した。