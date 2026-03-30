織田信長の見事な最期…涙とともに伝えた言葉に「待って辛すぎる…」「涙止まんない」＜仮面の忍者 赤影＞

漫画家・横山光輝が手がけた忍者漫画『仮面の忍者 赤影』。

1967年に実写化され“伝説の特撮時代劇”と呼ばれる本作が、総監督・三池崇史×主演・佐藤大樹（EXILE／FANTASTICS）によって新たなヒーロー時代劇として再び実写化。時は戦国、天下統一を目指す織田信長（EXILE TAKAHIRO）を陰で支えた忍たちの活躍が描かれてきた。

3月29日（日）に放送された最終話では、信長が赤影（佐藤大樹）に最期の言葉をかけ、「待って辛すぎる…」「TAKAHIROさんの信長さん泣ける」とSNS上の視聴者の涙を誘った。

（※以下、最終話のネタバレがあります）

【映像】赤影と信長、最期のとき

◆「どうして、俺の本当の名を？」

敵である幻妖斎（忍成修吾）らに連れ去られた信長を助けるため、最終決戦に挑んだ赤影たち。幻妖斎には逃げられたものの、その腹心である夢堂典膳（山口祥行）を倒した赤影は、急いで信長のもとに駆けつけた。

しかしすでに致命傷を負っていた信長は、ここで命尽きる覚悟を決めていた。

信長は「もうよい。儂はここで」と切り出し、すでに自分の後継者は見つかったと伝える。そして赤影と青影（木村慧人）に「この世に決まってることなど一つもない。自由に生きよ。今、このときをもって任を解く。貴様らはもう儂の影ではない」と告げた。

そしていくつか頼みごとを託した信長は、赤影に仮面を外すよう言う。赤影が仮面を取ると信長は「強くなったな、源次郎、大義である」と本名を呼んで褒め、赤影は「どうして、俺の本当の名を？」と驚いた表情を浮かべた。

すると信長は涙をこぼして微笑み、「弟よ」とだけ返すと目を閉じた…。

力尽きた信長を前に、「お館様！」と泣きながら叫ぶ赤影。映像では、そこからこれまでの信長のシーンが回想として流れ、より涙腺にくる演出となっていた。

赤影と信長の別れのシーンに、SNS上では「涙止まんない」「本名呼んでくれた…」「最後までかっこよかった」といった反響が寄せられていた。