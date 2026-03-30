Aぇ! group・末澤誠也が初単独MC！「バラバラマンスリー」4月のラインナップ解禁

平日深夜に放送しているバラエティゾーン「バラバラ大作戦」。月曜〜木曜の深夜2：45〜3：05にはチャレンジ枠「バラバラマンスリー」が設置されており、このたび2026年4月のラインナップが解禁された。

本日3月30日（月）からスタートするのは――

・月曜『教科書で習ったアレ』＜出演：松丸亮吾、松田好花／ゲスト：村上（マヂカルラブリー）、山口綺羅（Girls2）＞

・火曜『永野と見る怖いネタ』＜MC：永野＞

・水曜『ワンチャンチャンプ！』＜出演：ファイヤーサンダー、青色1号、や団＞

・木曜『勉強コント』＜MC：末澤誠也（Aぇ! group）＞

――という4本の新コンテンツだ。

月曜に誕生する『教科書で習ったアレ』は、知っていたら人生がちょっと楽しくなる“教科書で習ったアレ”を実験しながら学んでいく新機軸バラエティ。

MCは、謎解きクリエイターの松丸亮吾と元日向坂46の松田好花が担当。ゲストとして、村上（マヂカルラブリー）、山口綺羅（Girls2）が登場する。

「これって学んだところで意味あるの？」と学生時代に疑問に思ったことは、誰にでもあるのでは？ しかし、実は私たちの身のまわりには“教科書で習ったアレ”が多々あふれている。

初回のテーマは、意外と身近にある「慣性の法則」と「三平方の定理」。生卵とゆで卵を見分ける方法には慣性の法則が、ピザをきれいに6等分する方法には三平方の定理が使えるってホント!? 中学の理科や数学の教科書で習ったアレが、日常生活で役立つことが明らかになる。

MCの松田は「“学校の教科書で習ったことっていつ使うの？”“勉強する意味ある？”って思うことありますよね？ 実は身のまわりのいろいろなところで、教科書で習ったことが使えるんですっていうことをお伝えしていきます」と企画の面白さを熱烈アピール。

松丸も「親御さんがお子さんによく聞かれる質問みたいですよ。“なんで勉強するの？”“何の役に立つの？”って。その疑問を、深夜帯の番組で解決しようと（笑）。今後はもっと早い時間帯にも進出したいですね。ここから駆け上がっていきましょう！」と“野望”を語っている。

火曜に放送されるのは『永野と見る怖いネタ』。

2024年4月に『バラバラマンスリー』枠で放送し、“恐怖と笑いのコラボ”として話題になった『永野と見る怖いコント』が2年ぶりにパワーアップして復活する。

今回は、賞レースの審査員を務める超豪華ゲストたちがMCの永野のもとに集結。

第1夜は田中卓志（アンガールズ）、第2夜は野田クリスタル（マヂカルラブリー）、第3夜はハリウッドザコシショウ、最終夜はみちお（トム・ブラウン）が登場し、芸人たちが披露する“怖いネタ”を一緒に見ていく。

お笑いとホラーを愛する者たちが送る珠玉のネタは、まさに永久保存版。今回も、“恐怖と笑いは表裏一体”であることが浮き彫りに!?

水曜に登場するのは、『ワンチャンチャンプ！』。

普段、真剣勝負の世界で戦う賞レース芸人たちが、各地の“ちょっと頑張ればワンチャン優勝できそうな”ゆるめの大会に出場。そこでチャンピオンを勝ち取り、「賞レースに向けて“勝ち癖”をつけよう」という企画だ。

今回は、『キングオブコント2025』ファイナリスト3組がエントリー。ファイヤーサンダーが「ビアポン」、青色1号が「ディスクゴルフ」、や団が「にんじん掘り競争」にそれぞれ挑み、優勝を狙う。

勝負を終えたこてつ（ファイヤーサンダー）は、「まさか僕たちにビアポンの才能があったとは、プロも舌を巻くテクニックを見てください！」と自信あふれるコメントを語り、ディスクゴルフという未体験の競技に臨んだ仮屋そうめん（青色1号）は「いちばん練習していた榎本、役割を見出したカミムラ、プレッシャーと戦った仮屋！ それぞれの活躍をご期待ください！」と、今回の戦いに本気で取り組んだことを明かす。

そして、雪の下のにんじんを掘りだすバトルに挑んだや団も、「みどころは芸人の本気の姿です。涙あり。笑いあり。完璧なドキュメンタリーになってると思います」（本間キッド）、「ドキュメンタリーの中にも裏切りや憎しみがありました。人間くささも見てほしい」（ロングサイズ伊藤）と、熱いドラマが生まれた瞬間を振り返る。

木曜には、『勉強コント』が登場する。

『キングオブコント』王者や『M-1グランプリ』ファイナリストなど、人気と実力を兼ね備えたお笑い芸人たちが学校で習う“勉強のポイント”をテーマに爆笑ネタを作成。

単独MCに初挑戦する末澤誠也（Aぇ! group）と一緒に、勉強が苦手な子どもはもちろん、お笑い好きな人も笑いながら学べる番組だ。

収録を終えた末澤は「これホンマに人生初なんですよ！ MCひとりで子どもたちだけっていうのも初めてやったんで、僕的にはスゴくみんなと楽しくできたかなっていう気はしています。みんなからエネルギーをもらいました！」と、初単独MCを務めた手ごたえを報告。

さらに、「このような番組はありそうでなかったなと思いますし、大人の自分も一緒に勉強させてもらうことがたくさんありました。学びがいろいろなコントや漫才にちりばめられていて笑いながら勉強できるので、楽しんでいただけるとうれしい！」とみどころを熱く語っている。