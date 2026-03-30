【「ジャドウ・シーズン」1巻「呪殺聖女は愛を知らない」1巻】 3月30日発売 価格：各880円

「呪殺聖女は愛を知らない」（C）まきの めめ / ヒーローズ

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ヒーローズは「HERO'S Web」にて連載しているマンガ「ジャドウ・シーズン」と「呪殺聖女は愛を知らない」それぞれの1巻を3月30日に発売した。価格は各880円。

「ジャドウ・シーズン」1巻

原作・井上敏樹氏

作画・外岡馬骨氏

（C）井上敏樹 外岡馬骨 / ヒーローズ

「ジャドウ・シーズン」購入者限定イラストカード（アニメイト、メロンブックス）

【あらすじ】

影は知る、全ての“罪”を――。 東京都内の“全”高校に、突如出現した430人の転校生 たち。 その一人である白波京児は、クラス１の優等生・ 羽鳥逸郎と友達になるが、白波の異常性はやがて羽鳥 を逃げ場のない恐怖へと追い込み…!?

心の“影”を喰 らう者たちが紡ぐ、予測不能のダークサイコスリラー!!

「呪殺聖女は愛を知らない」1巻

著：まきのめめ氏

「呪殺聖女は愛を知らない」購入者限定イラストカード（アニメイト、メロンブックス、ゲーマーズ）※ゲーマーズでは同絵柄のブロマイドを配布

【あらすじ】

最凶の暗殺者が恋したのは、元カピバラの王太子!?

“聖女”として国中から愛される、シャーロット。 だが 裏の顔は、スキル「私に惚れた男は即死」を使い、 男 を誑かして呪殺する殺し屋だった！ ある日、王太子 暗殺の任務中、 彼女は不覚にも恋に落ちてしまう！ 「私に惚れた男は死ぬ」──。 だが、私が惚れた男 は……？ 愛と殺意が交差する異色の悪役令嬢譚、 開幕!!

※購入特典は原則、店頭にてお買い上げいただいた方に配布されます。 各書店様のECサイトでご購入いただいた場合に特典が付かない場合がございますので、あらかじめご了承ください。 ※数に限りがありますので、お早めにお買い求めください。

（C）井上敏樹 外岡馬骨 / ヒーローズ

（C）まきの めめ / ヒーローズ